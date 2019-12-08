На продажу в интернете за миллиард выставили уникальную двухрублевую монету

Чего только не встретишь на интернет-барахолках. Но этот случай, пожалуй, совсем уж из ряда вон: некий неизвестный петербуржец (профиль не заполнен, телефона нет) выставил на продажу двухрублевую монету и заломил за нее баснословную цену – миллиард рублей. И нет, это не опечатка – по словам самого продавца, все дело в «уникальном» браке.

- Это монета 2016 года номиналом два рубля, - отмечает петербуржец. – На ней очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов.

Найдутся ли покупатели на такую «коллекционную редкость», неизвестно, но сам продавец, похоже, настроен решительно.

Квартира в центре Москвы за монету в два рубля. Если это правда, то мы с вами живем в удивительном мире. Фото: скриншот сайта Avito

- Время удивлять партнёров и компаньонов по бизнесу! – призывает он. - Ни один из них не сможет потратить миллиард рублей за редкую монету в два рубля, а вы сможете, я в вас верю!

По словам петербуржца, ему уже звонили с предложениями сбить цену – пытались сторговаться за 50 000 рублей и даже сулили в обмен на монету квартиру в центре Москвы площадью в 150 квадратных метров. Однако он от всего отказался. Что ж, пожелаем парню (или девушке) найти своего единственного. А пока он ищет – переберите мелочь в кошельке. Может, там тоже завалялось что-нибудь «уникальное».