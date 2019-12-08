2019-12-08T12:30:07+03:00
Общество

Циклон отступает: Синоптики рассказали, когда в Санкт-Петербург придет похолодание

В последние дни погода не сказать чтобы радует: мокро, слякотно, промозгло. По счастью, терпеть осталось недолго
Сергей ВОЛЧКОВ
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По прогнозам синоптиков, атлантический циклон уже покидает города.По прогнозам синоптиков, атлантический циклон уже покидает города.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На несколько дней Санкт-Петербург оказался в плену дождей и мокрого снега. По словам синоптиков, такое положение дел сложилось из-за атлантического циклона, двигающегося в сторону Скандинавии. Он принес в Северную столицу резкое аномальное потепление – средняя температура на 6-7 градусов превысила положенные нам по климату значения и сильный ветер. Однако до зимы осталось недолго – по словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, циклон понемногу уходит на восток, оставляя наш город в тылу.

- Погода сохранится преимущественно облачная, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, - отметил синоптик. – Воздух 8 декабря прогреется до +1 - +3 градусов, по области до 0 - +4. Ветер западный 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 742 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Последние несколько дней погода петербуржцев не радовала - было слякотно, промозгло и дождливо. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние несколько дней погода петербуржцев не радовала - было слякотно, промозгло и дождливо.Фото: Артем КИЛЬКИН

Такая погода будет сохраняться до среды, а после в город придет небольшое – до -4 градусов ночью – похолодание и снегопады. Правда, надолго они у нас не задержатся - уже в середине следующей недели их вновь сменят дожди и плюсовая температура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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