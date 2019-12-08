2019-12-08T14:59:48+03:00
Происшествия

Сын певицы Валерии разбился в аварии под Санкт-Петербургом

Автомобиль Арсения Шульгина вынесло на отбойник на разделительной полосе. По одной из версий, парень не справился с управлением на скользкой дороге
Сергей ВОЛЧКОВ
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21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин разбился в аварии под Санкт-Петербургом.21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин разбился в аварии под Санкт-Петербургом.Фото: Мария РЕМИЗОВА
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Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП недалеко от Санкт-Петербурга. Об этом сам молодой человек рассказал на своей страничке в Instagram. Юный музыкант и бизнесмен опубликовал фотографию автомобиля, стоящего посреди заснеженного шоссе. Судя по отсутствию рядом других машин, иномарка Арсения влетела в отбойник на разделительной полосе. Удар вышел жестким: у авто практически полностью снесло переднюю часть, а обломки разбросало по дороге на добрый десяток метров.

Следом за ним на странице молодого человека появился еще один снимок. На нем сам Арсений запечатлен лежащим в больничной палате. У него плотно замотана нижняя часть лица и шея.- Берегите себя, - подписал Арсений фото.

Автомобиль Шульгина вынесло на отбойник на разделительной полосе. Фото: Скриншот страницы Instagram

Автомобиль Шульгина вынесло на отбойник на разделительной полосе. Фото: Скриншот страницы Instagram

- Почти добрались до Питера! – с сожалением констатировал Шульгин.

Судя по всему, инцидент произошел на недавно открывшейся платной трассе "Санкт-Петербург - Москва". Что именно случилось с сыном Валерии, насколько тяжелые травмы он получил, какое ему предстоит лечение, и сколько оно продлится – пока не известно.

Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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