Сын певицы Валерии разбился в аварии под Санкт-Петербургом

Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП недалеко от Санкт-Петербурга. Об этом сам молодой человек рассказал на своей страничке в Instagram. Юный музыкант и бизнесмен опубликовал фотографию автомобиля, стоящего посреди заснеженного шоссе. Судя по отсутствию рядом других машин, иномарка Арсения влетела в отбойник на разделительной полосе. Удар вышел жестким: у авто практически полностью снесло переднюю часть, а обломки разбросало по дороге на добрый десяток метров.

Следом за ним на странице молодого человека появился еще один снимок. На нем сам Арсений запечатлен лежащим в больничной палате. У него плотно замотана нижняя часть лица и шея.- Берегите себя, - подписал Арсений фото.

Автомобиль Шульгина вынесло на отбойник на разделительной полосе. Фото: Скриншот страницы Instagram

- Почти добрались до Питера! – с сожалением констатировал Шульгин.

Судя по всему, инцидент произошел на недавно открывшейся платной трассе "Санкт-Петербург - Москва". Что именно случилось с сыном Валерии, насколько тяжелые травмы он получил, какое ему предстоит лечение, и сколько оно продлится – пока не известно.

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