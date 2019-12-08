«Идете, например, в магазин…»: Владелец монеты, оцененной в миллиард рублей, рассказал, как получил ее

История с бракованной двухрублевой монетой, которую выставили на продажу за миллиард рублей, взволновала чуть ли не весь Санкт-Петербург. Кто-то недоверчиво хмыкнул и переключился на другие новости, кто-то спешно полез в кошелек перебирать мелочь. И не зря – ведь, как рассказал «Комсомолке» сам продавец, владельцем «коллекционной редкости» он стал совершенно случайно.

- Мне дали ее на сдачу в магазине, - сообщил мужчина. – Вот так все просто. Идете в магазин, покупаете там, например, хлеб, а вам на сдачу дают деньги. Так она у меня и появилась.

Монета была выставлена на продажу еще 20 ноября. Покупателей за указанную сумму с тех пор так и не нашлось, но ее владелец не унывает. Фото: Скриншот сайта Avito

Рассказать эту историю поподробнее наш собеседник отказался – по его словам, «деньги любят тишину», а он и так уже наговорил журналистам слишком много лишнего . Единственное, что он добавил – куда потратит выручку от продажи монеты, если сделка на миллиард рублей все же состоится.

- Часть вырученных средств я обязательно передам на благотворительность детям, - уточнил мужчина.

Напомним: объявление о продаже «чрезвычайно редкой» двухрублевой монеты появилось на одной из интернет-барахолок еще 20 ноября. Причина баснословной стоимости – «уникальный брак»: аверс с реверсом повернуты на 90 градусов друг относительно друга. По словам продавца к нему обращались с предложениями сбить цену до 50 000 рублей и даже сулили в обмен на монету квартиру в центре Москвы, однако он от всего отказался.

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