2019-12-08T16:30:25+03:00
Общество

Эксперты рассказали, сможет ли петербуржец продать бракованную монету за миллиард рублей

По их словам, эта вещь действительно имеет коллекционную ценность - но, как водится, не все так просто
Сергей ВОЛЧКОВ
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Объявление о продаже уникальной монетки висит на сайте еще с конца ноября. Но покупатель для нее так пока и не нашелся. Фото: Скриншот сайта AvitoОбъявление о продаже уникальной монетки висит на сайте еще с конца ноября. Но покупатель для нее так пока и не нашелся. Фото: Скриншот сайта Avito
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История с бракованной двухрублевой монетой, выставленной на продажу в Санкт-Петербурге за миллиард рублей, обрастает новыми подробностями. В то время как сам продавец, кажется, ничуть не сомневается в том, что на его находку найдется покупатель, опытные коллекционеры советуют охладить пыл: по их словам, стоимость монеты завышена… примерно в 100 000 раз.

- Действительно, существует рынок вот таких вот бракованных монет, - рассказал «Комсомолке» коллекционер Дмитрий Вишневский. – Но они встречаются довольно часто и никакой исключительной ценности не представляют. Я думаю, стоимость такой монетки – в лучшем случае несколько тысяч рублей. На западных аукционах есть возможность продать ее за несколько сотен долларов, но это будет очень трудно.

Увы, но, по словам экспертов, одного только интересного брака недостаточно для того, чтобы оценить монету в такую сумму. Фото: Скриншот сайта Avito

Увы, но, по словам экспертов, одного только интересного брака недостаточно для того, чтобы оценить монету в такую сумму. Фото: Скриншот сайта Avito

Согласился с этим мнением и директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

- Это совершенно непродаваемая вещь, - отметил он. – Миллиард рублей – это, если мне не изменяет память, почти шестнадцать миллионов долларов. Здесь могу сказать так: самая интересная, эрмитажного уровня, связанная с именами первых лиц Российской империи вещь, которую мне доводилось видеть в частной коллекции, стоила примерно один-два миллиона. Если брать Запад – то да, некоторые уникальные редкости могут стоить и пятнадцать миллионов, и двадцать, и сорок. Но это, например, оригинальный экземпляр библии Гутенберга – первой крупноформатной печатной книги в истории человечества. Но никак не двухрублевая монетка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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