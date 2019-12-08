«Девушка не справилась с управлением»: появились подробности ДТП, в котором пострадал сын певицы Валерии

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург по недавно открывшейся трассе М-11 надолго запомнится 21-летнему Арсению Шульгину – сыну певицы Валерии от первого брака. До Северной столицы юноша не дотянул каких-то 20 километров – попал в серьезную аварию. Впрочем, как сообщил «Комсомолке» источник в местном управлении ГИБДД, вины Арсения здесь нет – за рулем в момент ДТП находилась его девушка.

- Управляя автомобилем «Мерседес», она неправильно выбрала скоростной режим, - пояснили в ведомстве. – Из-за этого автомобиль занесло и бросило в отбойник на разделительной полосе.

За рулем авто в момент столкновения находилась девушка Арсения. По словам источника «КП-Санкт-Петербург», она тоже серьезно не пострадала. Фото: Скриншот с сайта Instagram

Арсений в момент столкновения ехал на заднем сидении и в результате чувствительно приложился о подголовник - ранее он выкладывал у себя в Instagram снимок с плотно замотанными шеей и нижней челюстью. Его девушка, как позже сообщил сам юный бизнесмен и музыкант, получила перелом руки. Однако, по словам источника, никакой серьезной угрозы для жизни или здоровья молодых людей нет – оба ни отделались легким вредом здоровью, были ненадолго госпитализированы и на данный момент уже благополучно отпущены домой.

СПРАВКА «КП»

Арсений Шульгин - младший сын певицы Валерии от первого брака, родившийся в 1998 году. Уже с раннего детства он подавал большие надежды как музыкант - стал лауреатом нескольких престижных международных конкурсов и даже аккомпанировал маме на фортепиано во время концертов. Однако с музыкой не сложилось: в 16 лет парень решил круто изменить свою жизнь и занялся бизнесом. В этой сфере его карьера также стремительно пошла на взлет: буквально за год Арсений открыл два престижных ресторана в самом центре Москвы. Как сообщали СМИ, причиной столь резкой перемены стал роман юного бизнесмена с моделью Анной Шеридан. Как бы то ни было, от шоу-бизнеса Арсений с тех пор старается дистанцироваться - редко появляется на светских мероприятиях и держит закрытыми странички в соцсетях. Известно, что он продолжает развиваться как предприниматель: активно занимается онлайн-коммерцией, IT-проектами и организует курортные поездки в Альпы. С Шеридан молодой человек успел расстаться. Теперь его новая зазноба - девушка по имени Лиана. Именно она была за рулем автомобиля утром 8 декабря.