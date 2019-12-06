2019-12-06T12:47:54+03:00
Экономика

Из хобби в прибыльное дело

Первый слет ремесленников Ленинградской области прошел в Петербурге
Илья КРУШЕВСКИЙ
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В первом слете ремесленников Ленобласти участвовало более 400 мастеров.В первом слете ремесленников Ленобласти участвовало более 400 мастеров.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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В Международном центре делового сотрудничества собралось более 400 мастеров народных художественных промыслов, ремесел и сувениров со всего региона. На выставке-ярмарке в холле можно было познакомиться с изделиями шугозерской и волховской росписи, увидеть плетеную мебель «Балтийской лозы», гатчинские гобелены, а также валенки «Гатчинского промкомбината». И самому попробовать себя в новом старом деле: на слете прошли не только круглые столы о бизнесе, туризме и образовании, но и мастер-классы по художественной росписи и лозоплетению.

- Очень важно создать благоприятные условия для развития творчества мастеров, сохранения преемственности художественных ремесел, обмена опытом, популяризации народных традиций. Слет послужит призывом к возрождению и развитию этого искусства в Ленинградской области, - отметил председатель правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов. Уже сейчас в Ленинградской области разработан сувенирный бренд региона «Создано в Ленинградской области. Традиции ремесел» и формируется каталог изделий местных мастеров.

К слову, права на использование бренда ремесленники могут получить бесплатно - в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области.

- Сегодня самая популярная форма регистрации ремесленников региона - это индивидуальное предпринимательство (ИП). Предпринимателей в этой сфере в области уже 150, хотя три года назад было всего около 60. Популярность растет во многом благодаря мерам поддержки и налоговым льготам. Для предпринимателей-ремесленников в области снижен процент по налогу и стоимость патента, действуют «налоговые каникулы», - подчеркнула председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. Для справки: только в этом году субсидии предприятиям этой сферы превысили 8 миллионов рублей. Также мастерам предоставлена возможность бесплатно участвовать в региональных и всероссийских выставках, представляя Ленинградскую область в единой экспозиции.

Но, по словам Светланы Нерушай, до сих пор в тени остается множество ремесленников, которые делают сувениры, занимаясь в домах культуры, кружках или просто у себя дома, и не могут продавать их на официальных площадках. А ведь хобби и свой талант можно превратить в основу прибыльного дела.

Выход из ситуации есть. Так, с 1 января 2020 года в Ленинградской области вступит в силу федеральный закон о самозанятых.

- Это очень удобно - для регистрации нужен только смартфон, никуда не надо ходить, а налог - всего четыре процента. И никаких отчетов, - рассказала Светлана Нерушай. - Дело тут не в выгоде для государства. Нельзя сравнивать оборот ремесленников с оборотом, к примеру, продовольственных товаров. Главное - возрождать, сохранять промыслы и ремесла.

Более того, зарегистрированные мастера могут рассчитывать на бесплатные консультации, обучение и другие виды поддержки, которые оказывает центр «Мой бизнес» Ленинградской области.

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КОНКРЕТНО

О мерах поддержки, которые могут получить ремесленники региона в центре «Мой бизнес», можно узнать на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88. Но лучше, конечно, зайти в гости на проспект Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», 9-й этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU

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