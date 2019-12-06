2019-12-06T15:52:49+03:00
Происшествия

Два стола денег: главного налоговика Архангельской области поймали на взятке

Руководитель регионального Управления ФНС требовал 8,5 миллионов с коммерческой фирмы [видео]
Петр КИБЕР
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Глава ФНС по Архангельску и Ненецкому АО задержан за взятку. Фото: кадр с видео СК РФГлава ФНС по Архангельску и Ненецкому АО задержан за взятку. Фото: кадр с видео СК РФ
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Жадность некоторых чиновников бесконечна. Складывается ощущение, что вместе с должностью отдельные представители ведомств получают разрешение на поборы и взятки. А потом искренне удивляются, когда их ловят за руку. Так, в ноябре, с поличным был пойман руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов. При обыске у него нашли два стола денег.

- По версии следствия, с апреля по ноябрь 2019 года на территории Архангельска и Санкт-Петербурга обвиняемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Деньги, изъятые у чиновника, заняли поверхности двух столов. Фото: кадр с видео СК РФ

Деньги, изъятые у чиновника, заняли поверхности двух столов. Фото: кадр с видео СК РФ

Деньги чиновник просил за незаконное снижение размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам налоговой проверки одной из коммерческих фирм, которая занимается переработкой металлолома.

При передаче части денег (1 миллиона рублей) глава УФНС и посредник были задержаны оперативниками местного ФСБ.

Позднее дома у Сергея Родионова, и его близких родственников стражи порядка нашли и изъяли больше10 миллионов рублей. Сейчас следователи изучают банковские счета чиновника. Пока идут разбирательства, суд отправил фигуранта дела под арест. По статье за взяточничество ему грозит штраф до 100-кратного размера суммы, а также от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Руководителя управления ФНС по Архангельской области Сергея Родионова задержали по подозрению во взятке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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