2019-12-07T18:08:16+03:00
Звезды

«До сих пор носит с собой в театр судочек с перекусом»: коллеги и друзья - о «неизвестной» Алисе Фрейндлих

8 декабря знаменитой актрисе исполняется 85 лет. Коллеги по кино и театру рассказали о ее скромности, таланте в кулинарии и сценах, которые появились в культовом советском фильме «Служебный роман» только благодаря ее импровизациям.
Сергей ВОЛЧКОВ
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8 декабря знаменитой и не стареющей Алисе Фрейндлих исполнилось 85 лет. Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова8 декабря знаменитой и не стареющей Алисе Фрейндлих исполнилось 85 лет. Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова
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«Если на афише стоит имя Алисы Фрейндлих – зрители, покупая билет, даже не смотрят на название спектакля» - так говорят про эту удивительную актрису коллеги. «Мымра» из «Служебного романа», Анна Австрийская из «Трех мушкетеров», Харита Агудалова из «Жестокого романса», прима Большого драматического театра – за годы работы Фрейндлих стала не просто знаменитостью, но самой настоящей легендой для всех поколений. В канун юбилея «Комсомолка» пообщалась с близкими и партнерами по съемочной площадке Алисы Бруновны. Какие привычки остались у всенародной любимцы со времен блокады Ленинграда? Какую роль в кино она считает лучшей? И как ей удается, несмотря на звездный статус, оставаться одной из самых скромных актрис современности?

По словам друзей и коллег Алисы Фрейндлих, у всенародной любимицы полно талантов: она и полные залы собирает, и с правнуками нянчится, и готовит отменно. Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

По словам друзей и коллег Алисы Фрейндлих, у всенародной любимицы полно талантов: она и полные залы собирает, и с правнуками нянчится, и готовит отменно. Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

ЗАСТЕНЧИВАЯ ЛЕГЕНДА

- «Вживую» мы познакомились всего несколько лет назад. Но я могу с уверенностью сказать, что знаю Алису Бруновну всю свою жизнь – ведь я вырос на фильмах, в которых она играла, - говорит драматург и театральный режиссер Иван Вырыпаев.

Своим талантом Фрейндлих, признается драматург, покорила его настолько, что в 2018 году специально для нее он даже написал пьесу «Волнение» - о знаменитой американской писательнице, человека закрытом и не публичном, у которой берет очень важное интервью польский журналист.

- Я всегда знал, что Алиса Бруновна потрясающая актриса, - продолжает Вырыпаев. – А когда мы начали работать над пьесой, оказалось, что она еще и прекрасный человек – невероятно добрый и отзывчивый. А как она готовит! Я бывал у нее в квартире – и ни разу не уходил оттуда голодным. Меня от всей души угощали выпечкой, супом, котлетами – от последнего, правда, приходилось отказываться, потому что мяса я не ем.

Уникальный кадр: Алиса Фрейндлих вместе с дочерью Варварой Владимировой в спектакле «Лето одного города». Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Уникальный кадр: Алиса Фрейндлих вместе с дочерью Варварой Владимировой в спектакле «Лето одного города». Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

У Алисы Фрейндлих, отмечает Вырыпаев, вообще особенное отношение к домашней кухне и еде в целом. Пережившая блокаду Ленинграда, она сохранила с тех времен множество привычек: например, всегда кладет себе маленькие порции, чтобы не оставлять на тарелке ни кусочка, а в театр носит с собой пластиковый контейнер с «перекусом».

- Вообще Алиса Бруновна не считает себя звездой и никогда не злоупотребляет своим статусом, - продолжает драматург. – Была, например, ситуация, когда она забыла в гримерке сигареты. Гримерка на третьем этаже. Как поступил бы артист понаглее? Попросил бы ассистентку или помощницу режиссера сходить и принести. А она пошла сама, хотя у нее возраст, и по крутым ступенькам ей передвигаться непросто. Это удивительно, на самом-то деле. Даже я, хотя я человек куда менее заслуженный и известный, порой начинаю что-то там о себе воображать. А она – никогда.

Несмотря на то, что на счету Алисы Фрейндлих больше шестидесяти ролей в кино и работа со многими культовыми режиссерами – от Эльдара Рязанова до Андрея Тарковского – театральные подмостки ей ближе и милее, чем большой экран. Это, уверен Вырыпаев, особенности «старой закалки».

Алиса Фрейндлих и легендарный режиссер БДТ Георгий Товстоногов. По словам актрисы, Георгий Александрович до сих пор остается для нее «недосягаемой фигурой». Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Алиса Фрейндлих и легендарный режиссер БДТ Георгий Товстоногов. По словам актрисы, Георгий Александрович до сих пор остается для нее «недосягаемой фигурой». Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

- В США, например, когда говорят о чьих-то актерских заслугах, имеют в виду прежде всего кино, - объясняет Вырыпаев. – У нас же всегда говорят о театре. Кино – это слава, театр – творчество. Молодое поколение, возможно, мысли уже по-другому, но даже у людей моего возраста это пока еще крепко сидит в подкорке. А уж про Алису Бруновну и говорить нечего – это совсем другая, особенная школа.

«ТЕАТР ИМЕНИ ФРЕЙНДЛИХ»

Подтверждает эти слова и знаменитый актер Михаил Боярский.

- К кино Алиса всегда относилась, можно сказать, скептически, - рассказал он «Комсомолке». – Да и любимых ролей на большом экране у нее, пожалуй, не было – иначе бы она мне непременно рассказала. Все-таки она предпочитает драматическую площадку. И она, на мой взгляд, совершенно в этом права.

С Алисой Фрейндлих Боярский с 1957 года. Будущая всенародная любимица тогда только-только пришла работать в театр имени Комиссаржевской и сыграла свою первую роль – беспризорника Котьки в спектакле «Светите, звезды».

- С тех пор я следил за всеми ее работами, - признается Боярский. – Мы с Алисой, можно сказать, всю жизнь прожили вместе. Она удивительный человек – очень трогательный, нежный, отзывчивый. Всегда старается помогать – и на сцене и за ее пределами. И это поведение – истинно петербургское, на мой взгляд – всегда находит в людях подобающий отклик. Достаточно сказать, что театр имени Ленсовета, куда она перешла работать в 1961 году, вскоре стал негласно называться «Театром имени Алисы Фрейндлих». И я уверен, что это совершенно оправданно – звезды такой величины рождаются нечасто.

Алисе Фрейндлих под силу любые образы и роли - и скромницы, и роковой красотки. Такой, например, она предстала перед зрителями в 1985 году в спектакле «Этот пылкий влюбленный». Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Алисе Фрейндлих под силу любые образы и роли - и скромницы, и роковой красотки. Такой, например, она предстала перед зрителями в 1985 году в спектакле «Этот пылкий влюбленный». Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

«МЫ НЕ СЧИТАЛИ СЕБЯ ЗВЕЗДАМИ»

У Алисы Фрейндлих, как мы уже говорили чуть выше, больше 60 ролей в кино. Но для подавляющего большинства самым известным ее кинообразом была и остается Людмила Прокофьевна Калугина – «Мымра» из комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман».

- Я могу ошибаться, но, по-моему, Рязанов утвердил ее безо всяких проб, - вспоминает знаменитый актер Андрей Мягков, исполнивший в том же фильме роль застенчивого рохли Анатолия Новосельцева. – Хотя до этого Рязанов и Алиса вместе не работали, он, конечно, прекрасно знал ее, знал ее актерские таланты и давно к ней присматривался.

«Служебный роман», вспоминает Мягков, едва ли не наполовину состоит из сцен-импровизаций. Самая, пожалуй, знаменитая – ужин Людмилы Прокофьевны и Новосельцева. Длинный, более чем десятиминутный эпизод был придуман и сыгран им и Фрейндлих буквально на ходу. При этом изначально ничего подобного не планировалось – все сложилось само собой.

1990-й год и роль леди Мильфорд в спектакле «Коварство и любовь». Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

1990-й год и роль леди Мильфорд в спектакле «Коварство и любовь». Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

- А помните финальный эпизод, где наши герои ссорятся? – продолжает Мягков. – Там есть такой момент, когда Новосельцев набирает в рот воду из стакана, а потом прыскает ей в лицо Людмиле Прокофьевне. Так вот это тоже была чистой воды импровизация. И, думаю, если бы на месте Алисы Фрейндлих была какая-нибудь другая актриса, я бы после такого нарвался на крупный скандал. А Алисочка блестяще доиграла сцену до конца и вообще отнеслась к случившемуся с юмором. Замечательный человек, конечно.

На момент начала съемок «Служебного романа» Мягков и Фрейндлих были знакомы уже двенадцать лет. Впервые они встретились на съемках комедии «Похождения зубного врача». Кинокарьера Алисы Бруновны тогда только начиналась, хотя в театре имени Ленсовета она уже давно играла ведущие роли и по меркам Ленинграда была настоящей знаменитостью. Но тем не менее никакого «звездного флера» вокруг будущей примы совершенно не ощущалось.

- Понимаете, тогда и слова-то такого не было: «звезда», - продолжает Мягков. – Не считали мы себя звездами, никто из нас не считал. Гонорары получали крошечные, а в театр и кино приходили не зарабатывать, а творить. И Алиса в том числе. К тому же в ней есть какая-то природная скромность, тактичность. Она никогда не пользовалась своим статусом и не требовала к себе какого-то особенного отношения. Сейчас мы очень редко видимся – можно сказать, не видимся вообще – но я слежу за ее успехами и могу с уверенностью сказать: я счастлив быть знакомым с таким человеком, как Алиса Фрейндлих.

С другой легендой кино и театра - Олегом Валериановичем Басилашвили - Алиса Фрейндлих дружит вот уже много лет. Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

С другой легендой кино и театра - Олегом Валериановичем Басилашвили - Алиса Фрейндлих дружит вот уже много лет. Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Талант смеяться»

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик:

- С Алисой Фрейндлих я познакомился лет сорок тому назад. Я тогда работал заведующим отделом в ленинградском доме актера. Про ее актерские таланты всем и без меня прекрасно известно, а я вот хочу сказать по еще один ее талант – талант смеяться. Когда я работал в Доме Актера, на всех встречах, вечерах и капустниках Алиса Бруновна была своеобразным камертоном. Она всегда первая понимала, в какой момент и над чем именно нужно смеяться. И делала это как-то совершенно по-особенному: не отводя глаза, на прикрывая рот рукой, очень открыто и заразительно.

Валерий Ивченко — Ричард Ноукс, Алиса Фрейндлих — Леди Крум. Спектакль «Аркадия», 1998 год. Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Валерий Ивченко — Ричард Ноукс, Алиса Фрейндлих — Леди Крум. Спектакль «Аркадия», 1998 год. Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

СКАЗАНО

«Работа с ней - подарок судьбы»

Василий Лановой, Народный артист СССР:

- «Вживую» я познакомился с Алисой на съемочной площадке фильма «Анна и Командор», где мы играли семейную пару. Хотя, безусловно, я хорошо знал ее и до этого – в основном по спектаклям. Могу сказать, что работа с Алисой стала для меня просто подарком судьбы. Мы быстро подружились, хорошо друг друга понимали, играть с ней было совершенно не сложно и очень приятно. К тому же Анна, жена Командора, стала для нее первой главной ролью в кино, и Алиса, конечно, подошла к работе над ней со всем возможным вниманием. Это очень хорошо чувствуется.

Алиса Фрейндлих до сих пор играет на сцене БДТ, и спектакли с ее участием неизменно вызывают аншлаг. Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Алиса Фрейндлих до сих пор играет на сцене БДТ, и спектакли с ее участием неизменно вызывают аншлаг. Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

КОНКРЕТНО

5 лучших киноролей Алисы Фрейндлих

- «Анна и Командор», 1974 год. Анна – жена известного ученого Командора, мастерски воплощенного на экране Василием Лановым. Первая главная роль Алисы Фрейндлих.

«Анна и Командор». Первая главная роль Алисы Фрейндлих в большом кино. Фото: Кадр из фильма

«Анна и Командор». Первая главная роль Алисы Фрейндлих в большом кино. Фото: Кадр из фильма

- «Сталкер», 1979 год. Жена Сталкера. Небольшая, но очень значимая роль – как для фильма, так и для самой актрисы. «Первая сцена — сцена истерики — была очень сложной, к тому же Тарковский (Андрей Тарковский, режиссер – прим.ред.) снимал много дублей, - рассказывала Фрейндлих в одном из интервью. - Напряжение было таким высоким, что я даже на минуту потеряла сознание. Встреча с Тарковским — значительная для меня, но после съемок мы не пересекались»

«Сталкер», Андрея Тарковского. Работа с легендарным режиссером произвела на Фрейндлих неизгладимое впечатление, однако после съемок они больше не пересекались. Фото: Кадр из фильма

«Сталкер», Андрея Тарковского. Работа с легендарным режиссером произвела на Фрейндлих неизгладимое впечатление, однако после съемок они больше не пересекались. Фото: Кадр из фильма

- «Служебный роман», 1977 год. Людмила Прокофьевна Кулагина, строгая и замкнутая начальница, у которой по ходу сюжета завязываются романтические отношения с ее собственным подчиненным – застенчивым и робким Анатолием Новосельцевым. Пожалуй, одна из самых знаменитых и любимых публикой ролей Алисы Фрейндлих.

Легендарная Людмила Прокофьевна Кулагина из фильма «Служебный роман». Значительная часть сцен в этом всенародно любимом кино появилась благодаря таланту Алисы Фрейндлих к импровизации. Фото: Кадр из фильма

Легендарная Людмила Прокофьевна Кулагина из фильма «Служебный роман». Значительная часть сцен в этом всенародно любимом кино появилась благодаря таланту Алисы Фрейндлих к импровизации. Фото: Кадр из фильма

- «Д’Артаньян и три мушкетёра», 1978 год. Королева Анна Австрийская. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич вспоминал, что Фрейндлих, по ее же собственным словам, совсем не понимала характер персонажа и просила дать ей «зерно роли». В итоге он пересказал актрисе почти всю биографию королевы – благо, материалов по этой теме, готовясь к съемкам, прочел достаточно. Это сработало – Алиса Бруновна «схватила» образ на лету.

«Д’Артаньян и три мушкетёра» и, пожалуй, одна из самых запоминающихся ролей Алисы Фрейндлих - королева Анна Австрийская. Фото: Кадр из фильма

«Д’Артаньян и три мушкетёра» и, пожалуй, одна из самых запоминающихся ролей Алисы Фрейндлих - королева Анна Австрийская. Фото: Кадр из фильма

- «Жестокий романс», 1984 год. Харита Игнатьевна Огудалова – уважаемая дворянка, всеми силами пытающаяся выдать замуж трех своих дочерей. Одержимость Огудаловой поисками «удачной партии» для младшей дочери в итоге приводит к трагедии.

«Жестокий романс» и роль Хариты Огудаловой - помещицы, одержимой стремлением выдать замуж свою младшую дочь. Фото: Кадр из фильма

«Жестокий романс» и роль Хариты Огудаловой - помещицы, одержимой стремлением выдать замуж свою младшую дочь. Фото: Кадр из фильма

ИСТОЧНИК KP.RU

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