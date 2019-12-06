«Хотела подбодрить ребят»: Чиновница из Ленобласти неприличным глаголом призвала молодежь работать

Главы молодежной политики городов и регионов, судя по всему, люди отдельной касты. В разговоре со своей аудиторией эти чиновники очень любят откровенничать. Сначала на всю страну прославилась директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая на своей встрече заявила, что молодых матерей "никто рожать не просил", поэтому "никто им ничего не должен". Из-за своих слов Глацких лишилась своей прибыльной должности.

Но вот урок из этого коллеги все-таки не сделали. Сейчас среди подрастающего поколения начнет гулять новый афоризм, который принадлежит начальнице молодежной политики Соснового Бора Ленобласти Александре Поздняковой. На встрече с молодыми людьми на форуме добровольцев девушка начала ругаться матом, пытаясь объяснить, что молодежи стоит очень усердно трудиться.

Чиновница умеет подбодрить ребят Фото: Тайны Ленинградского двора

- Никто кроме вас делать ничего не будет. Всем все равно. Это относится и к руководителям, и к добровольцам, и к кому угодно. Я прошу прощения за мою цензуру. Если вы не будете ... [усердно трудиться], - довольно необычно мотивировала ребят чиновница.

Чиновница сама сказала, сама посмеялась Фото: Тайны Ленинградского двора

В зале поднялся гул. Молодежь стала кричать: "Фу". Но чиновницу это рассмешило. Тогда ей стали аплодировать.

Чиновница упростила лозунг волонтеров Фото: Тайны Ленинградского двора

- Вот если вы не будете реально работать, в этом тяжелом современном мире невозможно ... - так и не закончила свою фразу Позднякова. Своей коллеге, сидящей рядом, чиновница объяснила, что матом хотела "подбодрить" ребят. К слову, когда видео с неоднозначным высказыванием всплыло, чиновница тут же закрыла все свои соцсети. Теперь она стала не такой разговорчивой. На сообщения она не отвечает и комментировать свое высказывание не хочет.

Другие выступающие не оценили мат чиновницы Фото: Тайны Ленинградского двора