Матч чемпионата РПЛ по футболу Зенит - Динамо 6 декабря 2019: обзор матча, итоговый счет, голы

Первый тайм

Московское «Динамо» называют сенсацией второго части первого круга. Поменяв Хохлова на Новикова, столичный клуб буквально преобразился, став собирать «скальпы лидеров». Шесть матчей без поражений и четыре победы. Повод, чтобы относиться к сопернику очень серьезно.

Сергей Семак рисковать не стал и выпустил в стартовом составе всех лучших игроков, которые были под рукой. Не смогли выйти на поле Оздоев (дисквалификация), Друсси, Жирков, Кузяев...

Гости попытали в начале встречи поиграть с лидером с позиции силы, но очень быстро были наказаны за такое пижноство. Чуть ли не первая же атака петербуржцев завершилась голом – Сердар Азмун сыграл первым головой на опережении – 1:0!

Но это было только начало. Нокаут ожидал москвичей чуть позже. На 35-й минуте Иванович перепрыгнул всех после углового и отправил мяч в угол.

А буквально с финальным свистком маленькое чудо совершил Артем Дзюба парой движений, обыграв соперников на «носовом платке» - 3:0! Разгром уже в первом тайме!

«Зенит» увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя – московского «Локомотива» - на 11 очков.Фото: ФК "Зенит"

Второй тайм

Выйти из нокаута динамовцы за перерыв так и не сумели. Вторая половина матча так же прошла с явным преимуществом зенитовцев, которые играли в свое удовольствие. Особенно хорош был Дзюба, поймавший кураж! Буквально любое его прикосновение к мячу приводило к панике в обороне москвичей. Но в решающие моменты удача отворачивалась от футболистов невской команды. Но они особо и не расстраивались, помня, что через три дня их ждет более важный матч – в Лиге чемпионов.

Ну, а в чемпионате РФЛ, одержав очередную победу, «сине-бело-голубые» увеличили отрыв от своего ближайшего преследователя – московского «Локомотива» - на 11 (!) очков.

Возобновят чемпионат игроки «Зенита» и «Динамо» в марте 2020. В первый день весны петербургский клуб принимает дома «Локомотив», а «Динамо» ждет на своем поле дерби со «Спартаком». Но до этого времени утечет еще много воды.

Чемпионат РПЛ. 19-й тур. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – итоговый счет 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 Азмун (6), 2:0 Иванович (35), 3:0 Дзюба (45+1)

Состав «Зенита»: Кержаков, дос Сантос, Ракицкий, Иванович (Осорио, 61), Караваев, Сутормин, Барриос (Мусаев, 81), Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба (Краневиттер, 74)

Состав «Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Рауш (Н’Жье, 57), Рыков (Евгеньев, 74), Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов (Каборе, 59), Шиманьски, Филипп, Игбун

Предупреждения: Шиманьски (16), Филипп (22), Ерохин (26), Юсупов (41)

6 декабря. Санкт-Петербург. «Газпром Арена»