В «Росфото» театровед Николай Песочинский расскажет о том, как восстановить облик спектакля

Лекция известного театроведа «Театр как визуальное искусство. Проблемы фиксации» пройдет в «Росфото». О том, как восстановить облик театра, расскажет Николай Песочинский – театровед, историк театра, театральный критик, профессор Российского государственного института сценических искусств.

– Театральный спектакль долго готовится, но существует ровно столько минут, сколько он играется. Уже на следующем показе могут измениться мизансцены, поведение персонажей, световые акценты, могут быть заменены актеры. А когда постановка исключается из репертуара, она уходит в прошлое, – поясняют организаторы. – Что остается от спектакля? Как восстановить его облик? Эскизы, макеты, фотографии театральной постановки – это объективные «вещественные доказательства» или самостоятельные произведения субъективных творцов?

Театральный критик мирового уровня Николай Песочинский постарается ответить на все эти вопросы. За плечами у театроведа – членство в жюри национальной театральной премии «Золотая маска» в 2009, 2012, 2015 и 2019 годах, а также премий «Театральный роман» и «Прорыв»; публикации о Мейерхольде, Васильеве, Някрошюсе, Могучем, Додине, Бутусове и других режиссерах; опыт преподавания в Йельском и Уэслеанском университетах (США), Корейском национальном университете искусств и Орхусском университете (Дания).

КОНКРЕТНО:

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35, конференц-зал

Когда: 14 декабря в 15:30

Вход: свободный, но требуется предварительная регистрация