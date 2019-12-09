«Возможно, придется вырывать верхние зубы»: Сын певицы Валерии рассказал о последствиях серьезного ДТП под Санкт-Петербургом

События, развернувшиеся вчера, 8 декабря, на 649 километре трассы «Москва – Санкт-Петербург», добавили седых волос певице Валерии и сотням тысяч ее поклонников. Младший сын звезды Арсений Шульгин вместе с девушкой попал в серьезном ДТП неподалеку от Северной столицы. Молодых людей госпитализировали, но, судя по всему, все обошлось: несколько часов назад Арсений сам рассказал в Instagram о том, как ему удалось уцелеть, и чем для него обернулась авария.

Авария произошла на трассе М-11. Автомобиль, которым управляла девушка Арсения Лиана, занесло и бросило в отбойник. Фото: Instagram

- Учитывая то, что мы разбились на полной скорости, наше спасение – настоящая воля случая, - написал он. – У меня разбиты губы (зашивали), ушатаны верхние зубы. Пока не знаю, что с ними делать – возможно, придется окончательно вырывать.

По словам Арсения, в момент аварии он спал, а самые тяжелые травмы получила его девушка Лиана, которая в момент аварии находилась за рулем. У нее сломана рука – как пишет молодой человек, «это выглядело жутко, предплечье просто сложилось пополам».

Помимо Арсения и Лианы в машине находились их друзья, Артем и Александр. Оба они отделались синяками, ушибами и кровоподтеками.

За рулем в момент аварии находилась девушка Арсения Лиана. Ей повезло меньше - у нее сломано предплечье. Фото: Instagram

Сильнее всего пострадал автомобиль – новенький Mercedes GLA 200 стоимостью около 2 500 000 рублей, отмечает молодой человек, восстановлению не подлежит. На фото с места аварии видно, что удар об отбойник практически полностью снес автомобилю переднюю часть.

Напомним: серьезное ДТП, в котором пострадал Арсений Шульгин, случилось вчера, 8 декабря, на трассе М-11. По данным ГИБДД, девушка Лиана неправильно выбрала скоростной режим, а после не справилась с управлением. Из-за этого автомобиль занесло и бросило в отбойник на разделительной полосе.

Авария произошла на трассе М-11. Автомобиль, которым управляла девушка Арсения Лиана, занесло и бросило в отбойник. Фото: Instagram

СПРАВКА «КП»

Арсений Шульгин - младший сын певицы Валерии от первого брака, родившийся в 1998 году. Уже с раннего детства он подавал большие надежды как музыкант - стал лауреатом нескольких престижных международных конкурсов и даже аккомпанировал маме на фортепиано во время концертов. Однако с музыкой не сложилось: в 16 лет парень решил круто изменить свою жизнь и занялся бизнесом. В этой сфере его карьера также стремительно пошла на взлет: буквально за год Арсений открыл два престижных ресторана в самом центре Москвы. Как сообщали СМИ, причиной столь резкой перемены стал роман юного бизнесмена с моделью Анной Шеридан. Как бы то ни было, от шоу-бизнеса Арсений с тех пор старается дистанцироваться - редко появляется на светских мероприятиях и держит закрытыми странички в соцсетях. Известно, что он продолжает развиваться как предприниматель: активно занимается онлайн-коммерцией, IT-проектами и организует курортные поездки в Альпы. С Шеридан молодой человек успел расстаться. Теперь его новая зазноба - девушка по имени Лиана. Именно она была за рулем автомобиля утром 8 декабря.