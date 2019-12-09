Бенфика – Зенит 10 декабря 2019: Прогноз на матч Лиги чемпионов

Прогноз на матч чемпионата РПЛ «Бенфика» – «Зенит» 10 декабря 2019 – 2:1 (победа «Зенита»).

Ясно только одно, что ничего не ясно. С такой позиции вступает «Зенит» в самый главный матч первой части сезона. Именно от него зависит дальнейшая судьба петербургского клуба в еврокубках. Ждать ли ему зимне-весеннего продолжения банкета или можно сосредоточиться на внутреннем чемпионате?

Сразу можно сказать, что даже победа в Лиссабоне не гарантирует «сине-бело-голубым» путевку в плей-офф Лиги чемпионов. В группе G перед последним туром все запутано до безобразия. По итогам групповой части, сразу три клуба могут набрать по 7 или 10 очков. Дальнейшая судьба невской команды зависит от исхода матча между «Лейпцигом» и «Лионом».

Если в этой встрече французы наберут меньше очков, чем «Зенит», то в плей-офф пройдут немцы и россияне. Если и «Зенит», и «Лион» сыграют вничью, то первым станет «Лейпциг», а вслед за ним – за счет личных встреч – команда Сергея Семака. Но и это не все.

Если петербуржцы и лионцы выиграют, то у трех конкурентов окажется по 10 очков, футболисты Северной столицы опустятся на третье место, а дальше шагают «Лион» и «Лейпциг». Если же россияне и французы одновременно проиграют, то «Зенит» вслед за «Лейпцигом» получат заветную путевку. Одним словом, пока в группе понятно только то, что «Лейпциг» точно выходит в кубковую часть Лиги чемпионов, а «Бенфика» туда попадает, однако итоговые места даже этих двух клубов не ясны.

При этом португальцам то же необходима победа, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы, причем, с разницей в два мяча. Таким образом, «орлам» придется идти в атаку большими силами, а не осторожничать. А значит, у зенитовцев будет отличный шанс поймать соперника в контрвыпадах. Тем более что с обороной, как и у большинства южных команд, у лиссабонцев заметные проблемы. В пяти последних матчах нынешнего сезона, «Бенфика» лишь раз отыграла на «ноль» – в матче с аутсайдером местной лиги «Маритиму».

Кстати, у зенитовцев тоже прогнозируются проблемы в защите – встречу из-за дисквалификации пропустит ключевой футболист последней линии Ярослав Ракицкий. Да, и в целом лазарет не пустует – в игре против московского «Динамо» отсутствовали Дриусси, Жирков, Кузяев…

Одним словом, вполне можно предположить голевую перестрелку, где последнее слово будет за клубом из Петербурга.