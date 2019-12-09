2019-12-09T16:53:24+03:00
Спорт

«Патриотизм - он в сердце»: тренер фигуристов Алексей Мишин высказался о решении WADA отстранить Россию от соревнований на 4 года

Специалист, воспитавший олимпийских чемпионов, уверен, что ехать на соревнования надо, пусть без флага и гимна
Петр КИБЕР
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Алексей Мишин уверен, что что выступать надо и под нейтральным флагом. А с допингом - разбираться.Алексей Мишин уверен, что что выступать надо и под нейтральным флагом. А с допингом - разбираться.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Решение исполкома Всемирной антидопинговой комиссии (WADA), принятое 9 декабря в Лозанне, было ожидаемым, но не стало менее болезненным. Согласно рекомендации, на ближайшие четыре года России запрещено проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а также участвовать в них.

- Сегодняшнее сильное решение исполкома свидетельствует о настрое агентства действовать решительно в отношении российского допингового кризиса, - заявил глава ведомства Крейг Риди.

Международный олимпийский комитет (МОК) уже пообещал согласиться с WADA. Это означает, что выступать «чистые» российские атлеты смогут лишь под нейтральным флагом. Вот что по этому поводу рассказал «КП-Петербург» прославленный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин:

- Сейчас нам надо сконцентрироваться не на трагизме ситуации, а на том, как из нее выйти. Нужно проводить свои соревнования, чтобы у спортсменов был «свет в окне». Надо думать о том, чтобы сохранить структуру традиционных стартов, которая сложилась при подготовке к чемпионатам мира и Олимпийским играм. Нужны не слезы, а поиски конструктивных путей, - уверен специалист. - Чистые спортсмены, если есть возможность, должны участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Для спортсменов это альтернатива, я ее приветствую. Потому что патриотизм должен быть не столько во флаге, сколько в сердце самого человека.

Напомним, что основой для решения стало расследование о махинациях внутри РУСАДА - российского антидопингового агентства. В WADA уверены, что российская сторона подменяла пробы спортсменов, которые могли употреблять запрещенные препараты.

Из-за аналогичного скандала российская сборная уже выступала в 2018 году в Пхенчхане под нейтральным флагом. Теперь такая же перспектива становится реальностью на 2020-й и 2022-й годы. Скорее всего будут отменены все мировые первенства на территории России. Под вопросом и Чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Окончательные решения примут МОК и международные федерации видов спорта.

Совфед о решении ВАДА по российским спортсменам.Комментарий Андрея Климова

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря все же решил на четыре года отстранить Россию от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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