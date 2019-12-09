ЗакСу Петербурга 25 лет: Облик парламентария настоящего и будущего

Законодательное собрание Петербурга 14 декабря отметит свое 25-летие. В том виде, в котором он существует сейчас, парламент был впервые избран в 1994 году. Главной задачей ЗакСа первого созыва было принятие устава, принципа народовластия, при котором жители Северной столицы осуществляют свою власть сами и через государство. Законодательное собрание является постоянно действующим, высшим и единственным органом представительной власти города.

Перед региональным парламентом 25 лет назад стояли сложнейшие задачи создания законодательной базы, которая должна была упорядочить городские финансы, поддерживать экономику Петербурга, обеспечивать социальную защиту нуждающихся граждан, а также создать органы местного самоуправления.

- Сегодня работа парламента Северной столицы четко организована, а также каждый петербуржец может зайти на любой сайт органов власти и узнать всю интересующую его информацию. Смысл парламентской работы состоит в открытых дискуссиях, постоянном диалоге и с горожанами, и с исполнительной властью, - рассказал председатель парламента Вячеслав Макаров в одном из петербургских изданий.

Каждый депутат должен работать и заниматься проблемами непосредственно на месте - решать вопросы нехватки детских садов, поликлиник, благоустройства дворов, спасать свой округ от бездумной уплотнительной застройки. Парламентарий отмечает, что связь депутатов с избирателями должна постоянно расти и укрепляться, а доступность власти увеличиваться.

- Региональный депутат всегда будет вовлечен в решение проблем своего избирательного округа, микрорайонов и даже отдельных дворов. Осознание депутатами своей ответственности перед гражданами, понимание того, что нет «маленьких» проблем и «маленьких» людей, - вот то, что формирует базис уважения к представительным органам власти, - считает Макаров. - Но в основе политики любой партии должна лежать забота о гражданах. Это фундамент всякой реальной политической программы.