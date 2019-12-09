Спасет ли дальнозоркость от близорукости, и можно ли детям носить линзы

Здоровое зрение – не только повод для гордости, но и плодородная «почва» для возникновения самых разных стереотипов. В каких из них есть доля истины, а какие заблуждения способны принести вред вашим глазам?

«Комсомолка» вместе со специалистами сети оптик «Счастливый взгляд» разобрались, где правда, а где выдумка.

Миф: Не надо спешить с очками, пусть глаза работают.

Факт: Этот стереотип нам «подарила» старая советская практика, когда врачи-офтальмологи не корректировали зрение до идеального уровня (единицы), мол, глаза «разленятся». Увы, такой подход сгубил немало глаз.

- Сейчас доказано, что ношение очков (если они правильно подобраны!) никак не может ухудшить зрение в целом. Наоборот, при незначительных отклонениях очки носить полезно, они не только корректируют зрение, но и помогают глазам работать правильно, - говорит главный врач сети оптик «Счастливый взгляд» Ирина Шикалович.

Почему же тогда некоторым людям и правда кажется, что, начав носить очки, они стали хуже видеть «собственным взором»? Объясняется это просто: человек быстро забывает, каким он видел мир без очков, привыкает к четкой картинке, и, снимая очки, думает, что раньше все выглядело «не так плохо»…

Миф: С возрастом близорукость идет на убыль

Факт: Некоторые считают, что чем старше человек становится, тем больше шансов, что близорукость исчезнет. Мол, ее компенсирует возрастная дальнозоркость. На самом деле ничего подобного не происходит, просто к одной проблеме добавляется еще и другая.

- Развитие пресбиопии (возрастной дальнозоркости) – это новая патология, а не решение проблемы миопии (близорукости). Никакого «компенсаторного» эффекта она не дает – просто, помимо проблем с нечеткостью объектов вдали, человек получает еще и проблемы со зрением вблизи, - говорят врачи.

Миф: Проверить зрение и подобрать очки можно только в поликлинике

Факт: Раньше так и было. Но сегодня у крупных салонов оптики зачастую даже больше возможностей провести комплексную проверку зрения, чем у многих городских поликлиник. Да и времени пациенту здесь уделят гораздо больше, а значит – не упустят из вида проблему, если она есть. Например, салоны оптик «Счастливый взгляд» оснащены высокотехнологичным оборудованием, там работают квалифицированные специалисты, другими словами, есть все возможности для полноценной диагностики зрения.

- В оптике проверка зрения перед подбором очков проходит комплексно. Мы собираем анамнез, проводим осмотр, общаемся с пациентом, выясняем его пожелания – что он хочет, очки или линзы, если очки, то для каких целей – работы, чтения и так далее. Ну а дальше проходит диагностика на современном оборудовании, - объясняет Ирина Шикалович.

Так что проверить зрение сегодня можно и в оптике. Главное, выбирать салоны с хорошей репутацией и современным оборудованием.

Миф: Глаза лучше лишний раз не напрягать «работой»

Факт: На самом деле беречь глаза от нагрузок – все равно, что беречь ноги от ходьбы. Этот стереотип – искажение другой, верной идеи о том, что глазам лучше не работать в некомфортных условиях – например, не сидеть при плохом освещении за компьютером.

- Блики, мерцающие картинки, резкие перепады освещенности, которые создает техника – для глаз все это вредно, - добавляет Ирина Шикалович.

Миф: детям нельзя носить линзы

Факт: Глаз развивается и формируется до 16-18 лет. Поэтому детский возраст – противопоказание для операций по коррекции зрения. Но вовсе не для ношения линз! На самом деле уже в 8-10 лет глаз способен держать линзу и комфортно себя с ней ощущать. Более того, именно такой вид коррекции зрения детям лучше всего подходит – линзы не упадут, не запотеют, в них отлично видно. Главное, чтобы ребенок умел ими пользоваться.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Петербурге второй год подряд проходит социальный проект «Здоровое зрение – здоровое поколение», в рамках которого дети в возрасте от 6 до 16 лет могут совершенно бесплатно пройти комплексную диагностику зрения. Сделать это можно до 31 декабря. Организаторы проекта – медиахолдинг «Комсомольская правда» и сеть оптик «Счастливый взгляд».

Чтобы записаться на проверку, необходимо зайти на сайт.

Как бесплатно проверить зрение ребенка?

Шаг 1: зайти на сайт оптики «Счастливый взгляд» и записаться на прием.

Шаг 2: выбрать, в каком салоне и когда вы хотели бы пройти диагностику (адреса ниже).

Шаг 3: в выбранное время и дату прибыть в салон вместе с ребенком и документами (свидетельство о рождении ребенка и паспорт).

Шаг 4: пройти обследование ребенка, получить рецепт и выслушать рекомендации офтальмолога.

ВНИМАНИЕ! Запись проводится на сайте оптики «Счастливый взгляд». Ребенка обязательно должен сопровождать законный представитель: мать или отец. Обследование может занять около часа. Возможно, потребуется вторичный прием.

КОНКРЕТНО

Где в Санкт-Петербурге можно пройти проверку в рамках социального проекта «Здоровое зрение - здоровое поколение»

1. 7-я линия Васильевского острова, 54

2. проспект Большевиков, 9 к1

3. проспект Ветеранов, 122

4. Гражданский проспект, 117 к1

5. Лиговский проспект, 52

6. Новочеркасский проспект, 32 к1

7. улица Савушкина, 6

8. проспект Стачек, 94

9. Кронштадт, проспект Ленина, 24.