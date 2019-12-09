Культура займет минимум 60 процентов обновленных оранжерей Таврического сада

Судьбу оранжерей Таврического сада, которые хотят возродить и реконструировать сразу три инвестора – ресторанный холдинг Ginza Project, фонд социальных инвестиций «Газпрома» и застройщик «Тандем Истейт», – решали в Смольном. С одним из них – а, может, и с новыми лицами, которые захотят поучаствовать в конкурсе, – власти собираются заключить в следующем году концессионное соглашение на 35 лет.

Город утвердил конкурсную документацию, по которой будут выбирать инвестора. Все трое должны подать заявки и представить свои идеи на суд чиновников. Критериев три: срок реализации проекта, размер концессионной платы (денег, что будут поступать в бюджет города, помимо арендной платы за землю и налогов) и соотношение площадей по функциям.

Конструкции постараются максимально сохранить. Фото: Wowhaus для Ginza Project

– Под социально-культурную функцию должно быть отведено не менее 60 процентов площадей, – пояснил председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов. – Кто из инвесторов предложит больший процент, тот получит больший балл. Оставшиеся помещения можно занять административными, хозяйственными объектами. Возможно и размещение ресторанов, зон питания и торговли. Нам главное зафиксировать интересы города в виде социальной функции оранжерей, а дальше дать возможность инвестору развивать свои направления, чтобы это было сочетаемо.

Власти обещают, что торгового центра в Таврическом саду не появится: для этого и ввели процентное ограничение. Правда, ни предельное количество ресторанов, ни максимальное число магазинов в конкурсной документации не оговаривали. Все остается на усмотрение инвестора.

– Территория охраняемая, возводить дополнительные постройки, в том числе переходы, нельзя, но можно разделить существующие здания на этажи, – добавил Роман Голованов.

На базе оранжерей хотят открыть межвузовский центр профессий будущего. Фото: 3SDevelopment для «Тандем Истейт»

Объем инвестиций, который ожидает Смольный, – не меньше 800 миллионов и не более 1,7 миллиарда рублей. Срок реализации проекта – не больше 21 месяца на проектирование и еще 34 месяца максимум «на само строительство».

– Как дополнительное обязательство, инвестор должен развивать общественное пространство: подготовить концепцию, проектные решения, согласовать все с городом – и вперед, реализовывать замечательный проект, – пояснил Голованов.

Конкурсную документацию обещают опубликовать через неделю. Итоги конкурса подведут в середине мая 2020 года.