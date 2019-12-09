Официально: В январе 2020-го года свой пост покинет Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова

В скором времени Санкт-Петербург лишится, пожалуй, одной из самых знаковых фигур в правозащитной сфере – причем не только местной, но и российской. В середине января 2020 года свой пост покинет уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Причина – ограничения, наложенные действующими законами.

ТЕМА ДНЯ Петербург. Светлана Агапитова уходит 00:00 00:00

ИСТОРИИ И СУДЬБЫ

Защитой прав ребенка Светлана Агапитова занимается почти десять лет – два пятилетних срока, ровно столько, сколько допускает закон Санкт-Петербурга. Это направление в местной политике Агапитовой пришлось создавать, фактически, с нуля – до нее такой должности не существовало, а вопросами детства занимался уполномоченный по правам человека.

- Если честно, я не могу представить себе кого-то на месте Светланы Юрьевны, - признается депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член постоянной комиссии по социальной политике Анастасия Мельникова. – Я просто не знаю более подходящего человека на этот пост.

Депутаты и общественники Санкт-Петербурга признаются: подобрать Агапитовой преемника будет очень сложно. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

По словам Мельниковой, за все десять лет у нее не было ни одного отрицательного момента, связанного с работой петербургского уполномоченного.

За годы своей работы Светлана Агапитова рассмотрела больше 30 000 письменных жалоб и приняла больше 20 000 человек с разными проблемами, вопросами, чаяниями и надеждами. Временами – и при том очень часто – речь шла буквально о жизни и смерти.

Так, например, в 2012-м году уполномоченному пришлось вмешаться в судьбу новорожденной Светы – сироты-отказницы с врожденной патологией печени. Девочку спасали всем миром. Благодаря Светлане Агапитовой малышку удалось определить в первый в России «семейный» детский дом, привлечь к сотрудничеству крупный благотворительный фонд, а в итоге – добиться, чтобы Свету оперировал главный трансплантолог страны Сергей Готье. Малышке успешно пересадили донорскую печень, а вскоре у Светы появились новые родители – приемные мама и папа.

Одна из главных заслуг Светланы Агапитовой - преображение детских домов: из казарменных учреждений в семеный центры. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

Поскольку в Санкт-Петербурге до Светланы Агапитовой детского уполномоченного не существовало, многие вопросы приходилось решать практически вслепую, на одном только личном опыте и стремлении действовать. К таким, например, относится история Разии Юсуповой, у которой муж забрал и увез неизвестно куда двух маленьких дочек.

- Тогда правоприменительной практики по семейному киднеппингу, как таковой, еще не сложилось, — говорит Светлана Агапитова. — Для нашего аппарата это дело тоже стало одним из первых. Мы вместе с Разией проходили весь непростой путь, постоянно были на связи. Как только поступали хоть какие-то сведения о примерном местонахождении девочек — писали в полицию, судебным приставам, в органы опеки. Кстати, последним так ни разу и не удалось прорваться к детям. Так что по факту никто даже не знал, в каком они состоянии, а потом следы и вовсе потерялись. А их отец, несмотря на злостное уклонение от уплаты алиментов и неисполнение решения суда, не привлекался к ответственности.

За время работы Светлана Агапитова рассмотрела больше 30 000 письменных жалоб и провела больше 20 000 личных встреч. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

В итоге на отца все-таки завели уголовное дело. А еще спустя год девочек нашли и вернули Разие.

«СЕМЕЙНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

Но, пожалуй, главное достижение Светланы Агапитовой на посту уполномоченного – изменение системы детских домов. Раньше они представляли собой учреждения, фактически, казарменного типа – с делением ребятишек на группы по возрасту, постоянной сменой воспитателей, с четким расписанием вплоть до времени «посадки на горшок». Около 20-ти лет назад на это обратил внимание Санкт-Петербургский государственный университет: его специалисты научно доказали, что такой подход к воспитанию замедляет развитие детей – и физическое и умственное. Результаты исследований передали Светлане Агапитовой – а она, в свою очередь, сделала все возможное для появления в России детских домов «семейного типа». Люди знающие называют это настоящей «революцией» - несмотря на то, что проблема детей сирот в России существовала всегда, под таким углом ее до этого никто не рассматривал. В 2011 году инициативу петербургского омбудсмена постановлением правительства закрепили на федеральном уровне.

До Светланы Агапитовой уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге не было - ей пришлось поднимать эту сферу буквально с нуля. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

Кто займет должность уполномоченного по правам ребенка после Светланы Агапитовой – вопрос пока открытый. Должность эта выборная и выдвижение кандидатов, скорее всего, стоит ждать только в следующем году.