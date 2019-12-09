2019-12-09T22:20:43+03:00
Звезды

Цифровые художники «подменили» картины в Эрмитаже

Они разработали приложение, благодаря которому на экране смартфона появляется нечто иное вместо полотен Матисса и других мастеров [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Цифровые художники «подменили» картины в Эрмитаже. ФОТО: Предоставлено Алексеем АндреевымЦифровые художники «подменили» картины в Эрмитаже. ФОТО: Предоставлено Алексеем Андреевым
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До чего дошел прогресс! До невиданных чудес! Смотрите какая штука: обычный посетитель музея наводит камеру смартфона на картину Анри Матисса «Танец», а на экране вместо человеческих фигур красного цвета вдруг возникают какие другие образы. Вот хоровод из людей, одетых в черные костюмы, а пляшут они вокруг некоего металлического цилиндра, которого на оригинальном шедевре и в помине нет! Магия - скажет наш читатель.

Нет, это разработка группы цифровых художников из Петербурга, которые виртуально подменили картины в Эрмитаже. Они разработали приложение дополненной реальности, которое привычное «оживляет» или вообще переворачивает с ног на голову. Помните, несколько лет назад подростки покемонов ловили через смартфон? Эти творцы пошли дальше!

Началось все еще в 2014 году. Тогда известный художник Алексей Андреев стал заниматься дополненной реальностью. До этого за плечами у него уже был опыт работы с самим Георгием Данелия над концепт-артом к фильму «Кин-дза-дза!».

- Я получил образование как традиционный художник, но не мог найти для себя идеальной техники, пока не появилась цифровая живопись, - рассказывает Андреев.

Потом Алексей занялся созданием трехмерных цифровых инсталляций в пространстве дополненной реальности. Начинали с его командой с небольших перфомансов, к примеру, во время акции «Ночь музеев» разместили объекты на дорожных знаках и картах метрополитена Санкт-Петербурга. Оживал человечек на знаке пешеходного перехода или вырастали ножки у знака с автобусом. Потом творцы перешли уже к большим формам. И поместили «ожившие» картины на реальные, прямо как в фильме про Гари Поттера.

Проект, что охватывает залы Эрмитажа, называется «Ошибка 404». И это неслучайно. ФОТО: Предоставлено Алексеем Андреевым

Проект, что охватывает залы Эрмитажа, называется «Ошибка 404». И это неслучайно. ФОТО: Предоставлено Алексеем Андреевым

- Идея снабдить мои картины дополненной реальностью принадлежала не мне, а моему другу, замечательному дизайнеру Михаилу Ершову. Мы были одними из первых, кто привнес дополненную реальность в изобразительное искусство. Считаю, что это новый канал коммуникации между художником и зрителем. Искусство выходит за пределы выставочных залов и музеев. Все меньше усилий необходимо прилагать для преодоления ненужных препятствий к творчеству, и все ближе то время, когда простым усилием мысли мы сможем создавать миры.

Проект, что охватывает залы Эрмитажа, называется «Ошибка 404». И это неслучайно. Он означает, что запрашиваемый ресурс может быть доступен в будущем, что, однако, не гарантирует наличие прежнего содержания.

- Мы можем заменить любые оригинальные музейные коллекции картинами современных цифровых художников в пространстве дополненной реальности – удаленно, мгновенно, в любой момент, - говорит наш герой.

Как это сейчас работает? Очень просто – скачиваете приложение ALCHEMY AR на смартфон, запускаете его и наводите на картину.

Алексей заглядывает далеко вперед и говорит, что за цифровой живописью будущее.

- Сейчас мы пользуемся смартфонами, а спустя несколько лет у каждого будут очки со встроенными камерами и чипами, - говорит художник. – Тогда этот мир дополненной реальности будет виден постоянно, он будет нас окружать. Вот увидите!

Группа цифровых художников осуществила захват Главного Штаба Государственного Эрмитажа в дополненной реальности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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