2019-12-10T11:54:34+03:00
Происшествия

Паника и давка: эвакуация школы в Приморском районе обернулась полным хаосом

Вместо организованного и быстрого выхода на улицу, ученики толпились в фойе, застревая в дверях и набивая шишки [видео]
Петр КИБЕР
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При эвакуации из-за ложного минирования в школе 246 образовалась давка. Фото: кадр с видео vk.com/unreleased_dtpПри эвакуации из-за ложного минирования в школе 246 образовалась давка. Фото: кадр с видео vk.com/unreleased_dtp
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Очередные ложные минирования судов, больниц, школ и прочих заведений, которые беспокоят петербуржцев уже неделю, обернулись серьезными неприятностями. Так, днем 9 декабря, обычная (увы, к этому уже привыкли) эвакуация, в школе номер 246 превратилась в неорганизованный хаос.

- 246 школа в Приморском районе до этого видимо никогда не эвакуировалась, другие, наученные многократными «тренировками» умеют, а здесь организация была никакая. Дети толпились, шумели, их не выпускали - выходы не были открыты, - пишут возмущенные горожане в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В качестве доказательства тут же приложено видео, на котором действительно видна толпа школьников, в том числе учеников младших классов, зажатая в фойе учебного заведения. Описать это можно если не словом «паника», то «хаос».

Впрочем, в администрации Приморского района, где уже знают о случившемся, не склонны сгущать краски.

- На данный момент идет проверка. Информации от травмах нет. Родителям всех отсутствующих детей отзвонились, никто рук не ломал, как пишут в соцсетях. Такие слова можно списать на панику, - заявили корреспонденту «КП -Петербург» в пресс-службе районной администрации. - По словам директора, это была не плановая эвакуация, а просто в школу зашли полицейские и сказали выходить. Была как раз перемена, когда младшеклассники уходят домой. Поэтому детей было много и создалась давка. Там же учатся 1500 человек. Если бы процесс организовывали учителя, такого бы не произошло.

При этом, по словам районных чиновников, все эвакуационные выходы были открыты и никакая уборщица не могла запретить детям топать по вымытому полу, о чем также сообщается в соцсетях.

- Ситуация не смешная, но из родителей к нам никто не обращался. Представители отдела по образованию вчера выезжали на место. Сейчас также идет проверка. В любом случае за все в школе ответственен ее директор, - сообщили «Комсомолке» в администрации Приморского района.

Получить комментарии от руководства 246-й школы не получилось - директора на месте не оказалось. Вероятно она ходит по классам и проверяет состояние учеников после вчерашнего ЧП.

Пострадали дети: В школе №246 в Петербурге во время эвакуации произошла жуткая давка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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