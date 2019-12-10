Бенфика - Зенит 10 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов по футболу

Трансляция матча «Бенфика – «Зенит» 10 декабря 2019

Трансляция матча «Бенфика» – «Зенит» 10 декабря 2019 года состоится на канале «Матч ТВ» в 22:10 по московскому времени.

Добрый день, дорогие друзья! Во вторник вечером в Лиссабоне и Лейпциге будет решаться судьба «Зенита». Да, одновременно, в двух городах! Ситуация в группе G, где выступает петербургский клуб очень запутанная! Надо надеяться не только на себя, но и на того парня! Точнее, парней из немецкого «РБ Лейпциг», которые должны обыграть дома французский «Лион». Остается верить в бескомпромиссность «быков».

Ну, что и сами зенитовцы не дрогнут на «Эштадиу да Луш». Экспрессивная местная публика наверняка заполнит «Стадион Света» (так он переводится с португальского) до отказа и будет гнать вперед своих любимцев, которые в случае победы имеют шанс попасть в Лигу Европы. Правда, как и все южные команды, «Бенфика» не обладает непроходимой обороной, поэтому возможности отличиться у подопечных Сергея Семака будут возникать не раз. Главное, их использовать! И тогда луч света выведет зенитовцев в плей-офф Лиги чемпионов!

Прогноз на матч «Бенфика» – «Зенит» 10 декабря 2019

У «Зенита» более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча «Бенфика» – «Зенит» 10 декабря 2019

Матч «Бенфика» – «Зенит» 10 декабря 23:00 по московскому времени

Где смотреть матч «Бенфика» – «Зенит» 10 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча «Бенфика» – «Зенит» можно посмотреть 10 декабря и начнется в 22:10 по московскому времени на канале «Матч ТВ»