Одному - пожизненное, остальным - 223 года тюрьмы на всех: Обвиняемым в теракте в метро Петербурга вынесли приговор

3 апреля 2017 года на перегоне петербургской подземки «Сенная площадь» - «Технологический институт» в вагоне поезда взорвалась самодельная бомба. Ее, уверенно следствие, собрал и привел в действие смертник Акбаржон Джалилов. Погибло 15 человек, пострадало более полусотни. Еще одно СВУ нашли на «Площади Восстания». А третью бомбу спустя несколько дней якобы обнаружили в квартире на Товарищеском проспекте.

10 декабря 2019 года в 1-м Западном окружном военном суде вынесли приговор 11 обвиняемым в подготовке теракта и помощи Джалилову. Каждый утверждал, что не виновен. Для каждого прокурор просил 20-28 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

НАКАНУНЕ ПРИГОВОРА

Первой, за час до начала последнего заседания, в суд пришла мама жителя квартиры на Товарищеском Мирзаалимова Яркинай. Она не пропустила ни одного заседания. От сегодняшнего дня она ждёт справедливости. Ведь на последнем свидании сын сказал ей: «Мамочка, молись за справедливость…».

- Хочется верить, что все будет хорошо, - вздыхает женщина, вытирая слезы. - Сын не виноват: ни одной галочки. 27 лет – за что?! Буду бороться до конца. Пока не сдохну!..

Шохиста Каримова отправится за решетку на 20 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Защитник Мирзаалимова, а также его соседей Махмудова, Хакимова и Эргашева Марат Сагитов поделился накануне приговора:

- Как адвокат, жду только справедливого приговора. А что вынесет суд? Не знаю.

В начале первого подсудимых доставили и провели в зал суда. Вели в наручниках двумя заходами, по шесть человек.

Уже в зале, ожидая судейскую коллегию, Шохиста Каримова кричала из клетки о невиновности и о том, что «все это подстава».

- Но всем, кто меня поддерживал, низкий поклон, - добавила единственная женщина в числе подсудимых.

Послушать приговор тем, от кого якобы пострадала, лично пришла пассажирка взорванного состава Наталья Кириллова: до сих пор пенсионерка ходит с палочкой. Здесь и Геннадий Даниленко: это телефон его дочери Оксаны в момент взрыва и ее смерти записал леденящий душу скрежет и крик из того самого вагона. Запись стала одним из доказательств вины подсудимых.

ПРИГОВОР

Ровно в 13:00 в зал вошла коллегия во главе с Андреем Морозовым. Заседание началось. Под гробовое молчание начали зачитывать приговор.

Наказание оказалось чуть мягче, чем просила прокурор Надежда Тихонова. Аброр Азимов – пожизненное в колонии особого режима. Его брат Акрам – 28 лет «строгача». Махамадюсуп Эрматов – 28 лет строгого режима, его брат Ибрагимжон – 27. Содик Ортиков – 22 года. Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Дилмурад Муидинов, Шохиста Каримова – по 20 лет тюрьмы (женщине – в колонии общего режима). Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев – по 19 лет.

Назначили и штрафы. Каждому, но не более 700 тысяч рублей, а не по миллиону, как просил гособвинитель. Гражданский иск метро удовлетворили на сумму 695 тысяч рублей.

Один из обвиняемых в подготовке теракта в Петербурге получил пожизненный срок. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

ПОСЛЕ ПРИГОВОРА

- Это несправедливость! – встретили приговор подсудимые. – Мы тоже люди!

Рыдающую Шохисту долго не могли успокоить. Подсудимые стали изнутри бить в стекло клетки. Слушатели встали на кресла и скандировали: «Невиновны!».

- Я каждый день буду ФСБ проклинать! – восклицала, покидая суд, Яркинай Мирзаалимова.

Адвокаты заявляют, что будет подана апелляция, ведь никаких доказательств вины подсудимых, по их словам, нет.

- Приговор оглашают, а мы слушаем. Но остались вопросы. Были ли пытки? - отметила потерпевшая Наталья Кириллова. – Пожизненное – достаточно, хотя мне кажется, что ещё пару человек действовали с Азимовым на равных: мне здоровье уже не вернуть. Вся защита была бездоказательна. Я смотрела дело. Переговоры с Джалиловым действительно записаны. Все это не посторонние люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/748829" frameborder="0"></iframe> В Петербурге 10 декабря 2019 года осудили обвиняемых в теракте в метро.Олег ЗОЛОТО

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