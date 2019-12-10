Елена Кальницкая: Петергоф рано или поздно придется ограничить для посещения

Петергоф потихоньку закрывает сезон 2019 года и настраивается на новые интригующие проекты. С особым вдохновением здесь готовятся к грядущему 350-летию Петра Великого. В студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92,0 FM побывала гендиректор музея-заповедника Елена Кальницкая. Она рассказала об уникальных достижениях музея в этом году, о планах на ближайшее время и порассуждала о своенравности китайских туристов.

ЮБИЛЕЙ ПЕТРА

- Петергоф приготовил в Петропавловке выставку, посвященную предстоящему в 2022 году юбилею Петра I «Что пирует царь великий». О чем вы там рассказали?

- Министерству культуры РФ пришла идея выступить с темой, как вообще Петр I справлял свой день рождения и что это вообще такое - справлять день рождения в XVIII веке? Такого понятия ведь тогда не было. Было лишь тезоименитство (день именин члена царской семьи. - Прим. ред.). Петр одним из первых начал справлять именно день своего рождения.

- Это он взял из европейской традиции?

- Традиции отмечать праздник не было, но Петр, как человек, который воспринимал все новое, очень быстро сделал день своего рождения государственным праздником. К слову, Елизавета Петровна этой традицией пренебрегла и не праздновала 70-летие Петра в отличие от Екатерины II. Екатерина даже по этому случаю выпустила очень много литературы, не говоря уже о Медном всаднике.

- А как сейчас? 350-летие Петра I будет отмечать не только Петербург, но и вся страна?

- Да. Уже сейчас пишутся пьесы, создаются интересные выставочные проекты. К юбилейной дате в 2022 году каждый по-разному «поклонится» Петру: Русский музей представит живопись, Эрмитаж - петровскую коллекцию, а мы - с каким-то интерактивом. Можем рассказать, как Петр I путешествовал в Европу, как он создавал Петербург, показать все модели домов, где он жил. Но окончательно еще не решили.

РЕКОРДЫ СЕЗОНА - 2019

- Недавно Петергоф закрыл высокий туристический сезон. Он даже попал в мировой топ-10 ведущих музеев по посещаемости. Справляетесь с такой нагрузкой?

- По России мы точно в этом году абсолютный лидер. Уже перешли за цифру 6,2 миллиона посетителей, а ведь остался еще почти месяц работы. Конечно, нагрузка огромная, но все петербургские турфирмы на подведении итогов сезона говорят нам только слова благодарности. Мы даже приняли решение о продлении работы музея до девяти вечера.

- Может быть, и ночью имеет смысл открыть музей?

- Это очень сложная, но романтичная история. Мы, может быть, и справились бы, но дело вот в чем: нет гарантии. Надо же быть уверенным, что все туристические фирмы точно приведут посетителей к нам ночью.

Гендиректор музея-заповедника Петергоф Елена Кальницкая.Фото: Артем КИЛЬКИН

ТУРИСТЫ ИЗ КИТАЯ

- Что насчет китайских туристов? Просто был случай, когда в Царском Селе они, стоя в очереди, ударили девушку. Как Петергоф с ними работает?

- Просто надо разговаривать с китайскими туроператорами, потому что китайцы - очень внушаемые туристы. Если им сказать, что можно делать, а что нельзя, они послушаются. Была проблема, что китайцы внезапно справляли нужду прямо в наших парках. Мы это дело засняли на фото и пошли к их туроператорам. Договорились о штрафах. В итоге это безобразие прекратилось.

Некоторые китайцы вообще очень странно себя ведут. Тем не менее это дружественная нам страна, она дает нам доход. С годами мы научимся работать с китайцами лучше.

- Но ведь Петергоф все равно не резиновый?

- Не скрою, в Большой дворец рано или поздно придется ограничить посещения, потому что более семи тысяч человек в день он принять не может, иначе мы просто потеряем эти памятники.

- Говорят, в Петербурге в новом году ожидают от 8 до 12 млн туристов. Как с этим справляться? Нужно приезжать в Петергоф не только летом, но и зимой?

- Конечно, зимой у нас работают все музеи…

- И вход в парки бесплатный!

- Я очень люблю Петергоф зимой и поздней осенью. Это ведь все та же красота. Так что приезжать, конечно, можно хоть когда.

ЗИМНЯЯ ПРОГРАММА

- У нас есть Ораниенбаум, Александрия. Куда еще можно сходить, когда наступили холода?

- Мне очень нравится новый Музей игральных карт. Он абсолютно ни на что не похож. Мы вложили в него огромные силы, нервы и деньги. Сейчас посещаемость там увеличилась в шестьдесят раз, настолько он необычный.

- Это интерактивный музей?

- Конечно. Музей стал не искусствоведческим, а культурологическим. У нас есть полуфантазийные постановки, даже электронное казино. Наш зритель становится соучастником, мы получаем от него отдачу, например, где-то он играет на мультимедийном столе. Это очень нравится молодежи.

- У вас же есть еще зимние забавы. По крайне мере, для детей.

- Это катание с гор на «ватрушках», новогодние праздники. Есть интерактивные экскурсии для детей. Поскольку мы увеселительное заведение, то у нас есть, например, экскурсия по коттеджу, которую ведет императрица Александра Федоровна в своем платье, пока ее муж уехал на скачки. Дети в восторге! Есть экскурсии по банному и кухонному корпусам.

РЕСТАВРАЦИЯ И ЕЩЕ РАЗ РЕСТАВРАЦИЯ

- Недавно в Ораниенбауме восстановили три объекта Антонио Ринальди. Почти готов Китайский дворец…

- Он находится в таком неудачном месте, под ним сырые почвы, ползущие грунты.

- За это время он мог уже расползтись?

- Мог, но это наша колоссальная заслуга. Мы сделали так, чтобы дворец стоял и жил долго. У него были неотапливаемые подполья, сырые и холодные. Мы же нашли способ обогреть дворец до температуры шесть-семь градусов тепла. Она небольшая, но благодаря ей хотя бы не отморозится фундамент. Сам Ринальди в свое время не мог решить эту проблему, а у нас получилось. Сейчас запах сырости уходит из Китайского дворца.

- Сколько комнат уже можно посмотреть во дворце?

- Уже больше половины. В том числе Стеклярусный кабинет. Это одна из самых ярких и красивых затей Екатерины II. В комнате стены вышиты стеклярусом. Это такая тоненькая стеклянная трубочка, в которую проходит иголка с ниткой. Она как вытянутый бисер. Выглядит очень красиво и переливается. Ни с чем не сравнить. Ценность даже выше, чем Янтарной комнаты, потому что интерьер Стеклярусного кабинета подлинный.