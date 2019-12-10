2019-12-10T15:34:06+03:00
Общество

Дом Книги в Санкт-Петербурге: Век мудрости и знаний

К юбилею главного книжного магазина вспомнили, что читали и читают петербуржцы в последние сто лет
Илья КРУШЕВСКИЙ
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В 2019 году Дому Книги исполнилось сто лет.В 2019 году Дому Книги исполнилось сто лет.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Дом Зингера - одна из главных достопримечательностей Северной столицы. Но пока одни - в основном туристы - восторженно фотографируют парящий над Невским купол, другие (и приезжие и горожане) спешат внутрь, предвкушая встречу с любимыми авторами и их произведениями, ведь именно в этом причудливо красивом здании эпохи модерна вот уже сто лет работает легендарный Дом Книги - самый известный книжный магазин Санкт-Петербурга.

В честь 100-летия Дома Книги «Комсомольская правда» решила вспомнить историю его успеха, а заодно и те книги, за которыми здесь выстраивались очереди десять, пятьдесят и сто лет назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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