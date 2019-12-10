2019-12-10T16:35:51+03:00
Общество

Стали известны самые популярные секс-игрушки среди петербуржцев

Реже всего жители Северной столицы покупают секс-кукол и роботов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители Петербурга чаще всего покупают эротические стимуляторы и вибраторыЖители Петербурга чаще всего покупают эротические стимуляторы и вибраторыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сексуальные игрушки в современном обществе не являются чем-то редким и необычным. Не многие о них говорят, но тем не менее, приобретают для того, чтобы разнообразить интимную жизнь с партнером, либо для индивидуального пользования. Так, среди жителей Петербурга тоже есть свои любимые игрушки.

- Чаще всего в 2019 году петербуржцы покупали эротические и анальные стимуляторы и вибраторы, - говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Маркет».

В тройку самых популярных товаров среди горожан вошли эротическая одежда, ее покупают 70 процентов опрошенных, вибраторы – 40 процентов, а также фаллоимитаторы – 31 процент. А вот секс-куклы и специальные роботы оказались в аутсайдерах, ими интересуются всего 8 процентов пользователей подобных товаров. Нередко, когда резиновых подружек покупают в качестве подарка-шутки.

Как правило, мужчины покупают себе симуляторы женских половых органов, а женщины предпочитают вибраторы, а также вагинальные шарики, также известные как тренажер Кегеля. Примечательно, что любители интим-игрушек младше 35 лет выбирают BDSM-аксессуары, эротическую одежду и белье.

В целом, современное общество спокойно относится в подобным приспособлениям, так 65 процентов респондентов делают покупки в секс-шопах регулярно, 10 процентов из них — не реже, чем раз в месяц. При этом, большинству комфортнее выбирать и покупать игрушки в интернет-магазинах, потому что, по их словам, так они не испытывают смущения, как в обычном секс-шопе, могут полностью изучить товар и почитать отзывы, но некоторые переживают за анонимность доставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим
Экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, начнет принимать твердые коммунальные отходы в первом квартале 2020 года. Между тем, полностью готовый к работе объект уже начал приносить непосредственную пользу региону
Новости 24
Стали известны причины задержания гендиректора «Метростроя»
Петербургского депутата заподозрили в распродаже муниципальной уборочной техники
Депутаты хотят запретить калечить и портить деревья в Петербурге
Суд отправил под домашний арест полицейского из Колпино, отшлепавшего подростка дубинкой по ягодицам
Житель Ленобласти стащил из столовой локомотивного депо 73 банки паштета
Девушки, которых из-за подозрительной внешности избили в центре Петербурга семь мужиков, написали заявление в полицию
Суд запретил застройку на месте снесенного исторического завода в Петербурге
Осужденный за кражу мигрант-рецидивист сбежал из суда в Петербурге
Елочные базары откроют в Петербурге через 10 дней
Полиция на скорости 200 км/ч гонялась за Skoda Octavia по Петербургу
На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка
В Металлострое поезд насмерть переехал мужчину
После давки в 246-й школе при эвакуации, ученикам устроят дополнительные тренировки
В Петербурге семь мужчин напали на девушек из-за их внешности
Апраксин двор может превратиться в новую точку притяжения в Петербурге
«Ключи забыла»: У многоэтажки во Всеволожске заметили испуганную козу
Умер народный артист России Олег Талыпин
В Петербурге и Ленобласти за уик-энд поймали 33 пьяных водителя