Стали известны самые популярные секс-игрушки среди петербуржцев

Сексуальные игрушки в современном обществе не являются чем-то редким и необычным. Не многие о них говорят, но тем не менее, приобретают для того, чтобы разнообразить интимную жизнь с партнером, либо для индивидуального пользования. Так, среди жителей Петербурга тоже есть свои любимые игрушки.

- Чаще всего в 2019 году петербуржцы покупали эротические и анальные стимуляторы и вибраторы, - говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Маркет».

В тройку самых популярных товаров среди горожан вошли эротическая одежда, ее покупают 70 процентов опрошенных, вибраторы – 40 процентов, а также фаллоимитаторы – 31 процент. А вот секс-куклы и специальные роботы оказались в аутсайдерах, ими интересуются всего 8 процентов пользователей подобных товаров. Нередко, когда резиновых подружек покупают в качестве подарка-шутки.

Как правило, мужчины покупают себе симуляторы женских половых органов, а женщины предпочитают вибраторы, а также вагинальные шарики, также известные как тренажер Кегеля. Примечательно, что любители интим-игрушек младше 35 лет выбирают BDSM-аксессуары, эротическую одежду и белье.

В целом, современное общество спокойно относится в подобным приспособлениям, так 65 процентов респондентов делают покупки в секс-шопах регулярно, 10 процентов из них — не реже, чем раз в месяц. При этом, большинству комфортнее выбирать и покупать игрушки в интернет-магазинах, потому что, по их словам, так они не испытывают смущения, как в обычном секс-шопе, могут полностью изучить товар и почитать отзывы, но некоторые переживают за анонимность доставки.