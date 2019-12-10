В МЧС Ленобласти рассказали о безопасности в Новый год

Ленинградская область готовится к Новому году. В восьми районах уже определились с местами, откуда можно запускать салюты и фейерверки. Вовсю идет противопожарная проверка мест массовых гуляний. А чтобы праздники не омрачились никакими происшествиями, по всей Ленобласти будут дежурить спасатели и сотрудники правопорядка. К полицейским в новогоднюю ночь и Рождество присоединятся работники охранных предприятий и дружинники. Всего – около пяти тысяч человек. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев.

– Самое важное – организовать взаимодействие между разными структурами, чтобы все они понимали, где, когда, какие и с каким количеством людей мероприятия проводятся, – отметил Рябцев.

По всей области массовые мероприятия будут проходить на 472 объектах – домах культуры, площадях, концертных залах и так далее. Их тоже тщательно обследуют перед Новым годом. Противопожарную проверку уже прошли 204 из них, остальные на очереди. При этом в 13 местах нашли нарушения, которые теперь необходимо исправить.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Сергей Платонов, особое внимание, конечно, уделяют местам для пиротехники.

– На сегодня уже определены места в 8 районах. Есть перечень этих открытых площадок, на которых будет безопасно применение пиротехники, – сказал Сергей Платонов. – Вскоре они будут определены во всех 18 районах.

Списки можно увидеть на сайтах районных администраций. Конечно, фейерверки будут греметь и не только в специально отведенных местах – к этому в МЧС тоже готовы. Излюбленные площадки – дворы у дома. Здесь жителей Ленобласти призывают тщательно изучать инструкцию и соблюдать ее.

– Конечно, все покупают пиротехнические изделия. И я призываю читать то, что написано мелким шрифтом – инструкцию по применению. Там написано расстояние до близлежащего здания, где и как нужно применять эту пиротехнику. Это необходимо соблюдать, – добавил Сергей Платонов.

Одна из проблем – это еще и некачественные фейерверки. Поэтому спасатели в Ленобласти проводят профилактические рейды по местам их продажи. Напоминают в МЧС, что многое зависит от самих людей: важно не забывать о правилах безопасности и при использовании бенгальских огней, свечей, зажжении бумажек с желаниями под бой курантов.

– В прошлом году во время праздников не было случаев, когда причиной пожара стало использование пиротехники. Но ежегодно по всей стране такие случаи происходят – они залетают и на балконы, и в окна, и под машины, – отмечает Сергей Платонов.