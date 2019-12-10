2019-12-10T17:17:05+03:00
Общество

В МЧС Ленобласти рассказали о безопасности в Новый год

Особое внимание жителей региона обращают на правильное применение пиротехники
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
В МЧС Ленобласти рассказали о том, как регион готовится к Новому году.В МЧС Ленобласти рассказали о том, как регион готовится к Новому году.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Ленинградская область готовится к Новому году. В восьми районах уже определились с местами, откуда можно запускать салюты и фейерверки. Вовсю идет противопожарная проверка мест массовых гуляний. А чтобы праздники не омрачились никакими происшествиями, по всей Ленобласти будут дежурить спасатели и сотрудники правопорядка. К полицейским в новогоднюю ночь и Рождество присоединятся работники охранных предприятий и дружинники. Всего – около пяти тысяч человек. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев.

– Самое важное – организовать взаимодействие между разными структурами, чтобы все они понимали, где, когда, какие и с каким количеством людей мероприятия проводятся, – отметил Рябцев.

По всей области массовые мероприятия будут проходить на 472 объектах – домах культуры, площадях, концертных залах и так далее. Их тоже тщательно обследуют перед Новым годом. Противопожарную проверку уже прошли 204 из них, остальные на очереди. При этом в 13 местах нашли нарушения, которые теперь необходимо исправить.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Сергей Платонов, особое внимание, конечно, уделяют местам для пиротехники.

– На сегодня уже определены места в 8 районах. Есть перечень этих открытых площадок, на которых будет безопасно применение пиротехники, – сказал Сергей Платонов. – Вскоре они будут определены во всех 18 районах.

Списки можно увидеть на сайтах районных администраций. Конечно, фейерверки будут греметь и не только в специально отведенных местах – к этому в МЧС тоже готовы. Излюбленные площадки – дворы у дома. Здесь жителей Ленобласти призывают тщательно изучать инструкцию и соблюдать ее.

– Конечно, все покупают пиротехнические изделия. И я призываю читать то, что написано мелким шрифтом – инструкцию по применению. Там написано расстояние до близлежащего здания, где и как нужно применять эту пиротехнику. Это необходимо соблюдать, – добавил Сергей Платонов.

Одна из проблем – это еще и некачественные фейерверки. Поэтому спасатели в Ленобласти проводят профилактические рейды по местам их продажи. Напоминают в МЧС, что многое зависит от самих людей: важно не забывать о правилах безопасности и при использовании бенгальских огней, свечей, зажжении бумажек с желаниями под бой курантов.

– В прошлом году во время праздников не было случаев, когда причиной пожара стало использование пиротехники. Но ежегодно по всей стране такие случаи происходят – они залетают и на балконы, и в окна, и под машины, – отмечает Сергей Платонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим
Экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, начнет принимать твердые коммунальные отходы в первом квартале 2020 года. Между тем, полностью готовый к работе объект уже начал приносить непосредственную пользу региону
Новости 24
Стали известны причины задержания гендиректора «Метростроя»
Петербургского депутата заподозрили в распродаже муниципальной уборочной техники
Депутаты хотят запретить калечить и портить деревья в Петербурге
Суд отправил под домашний арест полицейского из Колпино, отшлепавшего подростка дубинкой по ягодицам
Житель Ленобласти стащил из столовой локомотивного депо 73 банки паштета
Девушки, которых из-за подозрительной внешности избили в центре Петербурга семь мужиков, написали заявление в полицию
Суд запретил застройку на месте снесенного исторического завода в Петербурге
Осужденный за кражу мигрант-рецидивист сбежал из суда в Петербурге
Елочные базары откроют в Петербурге через 10 дней
Полиция на скорости 200 км/ч гонялась за Skoda Octavia по Петербургу
На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка
В Металлострое поезд насмерть переехал мужчину
После давки в 246-й школе при эвакуации, ученикам устроят дополнительные тренировки
В Петербурге семь мужчин напали на девушек из-за их внешности
Апраксин двор может превратиться в новую точку притяжения в Петербурге
«Ключи забыла»: У многоэтажки во Всеволожске заметили испуганную козу
Умер народный артист России Олег Талыпин
В Петербурге и Ленобласти за уик-энд поймали 33 пьяных водителя