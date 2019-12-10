Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках

Интернет-барахолки – это не только способ быстро и надежно избавиться от ненужных вещей, но и настоящий кладезь народного креатива. Порой, на продажу выставляют такие вещи, что просто челюсть отваливается. «Волшебный» камень по цене двух квартир в центре Москвы? Кот-экстрасенс? Робот-собутыльник? Поверьте, если провести за компьютером час-другой, и не такое откопать можно.

«ЗОЛОТАЯ» МЕЛОЧЬ

Новую волну интереса к интернет-барахолкам поднял таинственный смельчак из Санкт-Петербурга. Таинственный – потому что категорически отказывается сообщать о себе какую-либо информацию и держит профиль на Avito полностью пустым. Смельчак – потому что пытается продать обыкновенную двухрублевую монетку за миллиард рублей. Причина – редкий, по его словам, брак: аверс и реверс у монетки повернут друг относительно друга на 90 градусов. Цену в миллиард мужчина (пол – единственное, что о нем известно) считает вполне адекватной и упорно ждет своего покупателя, даже невзирая на то, что опытные коллекционеры говорят, мол, монетка вовсе не редкая, и красная цена ей – тысяча рублей в базарный день.

Объявление - чистой воды стеб и привет продавцу из Санкт-Петербурга. Всего за пару дней таких лотов на сайте появилось едва ли не больше сотни. Фото: Скриншот сайта Avito

Петербуржец выложил объявление еще 20 ноября. 8 декабря на него обратили внимание СМИ – и понеслось. На Avito уже запустился целый флешмоб. Народ перебрал мелочь в кошельках, ссыпал в отдельную кучку треснувшие, почерневшие, поцарапанные и битые монетки и принялся выставлять их на продажу по заоблачным ценам. Апофеозом стало предложение некого Михаила из Твери».

АРТЕФАКТ ИЗ КОЛОДЦА

Впрочем, и до петербургского коллекционера на том же Avito всегда было, над чем посмеяться. Ну или всплакнуть – тут уж как повезет. Например, мы совершенно случайно наткнулись на «счастливый» камень в форме собачьей лапы за 65 000 000 рублей. Разговорились с продавцом и выяснили, что за безумным, казалось бы, предложением кроется без пяти минут трагическая история.

- Этот камень еще в детстве нашел мой дед, - рассказал владелец «артефакта» Михаил. – У бабушки в деревне. Он упал в колодец и почти весь день просидел там с этим камнем. И он рассказывал, что камень с ним как будто разговаривал – обещал, что его найдут и вытащат из колодца. Так и случилось. С тех пор уже почти 60 лет этот счастливый камень присутствует в нашей семье.

За простым, казалось бы, булыжником - по-настоящему трагическая история. Фото: скриншот сайта Avito

По словам Михаила, цена вполне адекватна товару: все 60 лет камень оберегал домашних от бед, приносил в дом удачу, здоровье и счастье. А еще – хотите верьте, хотите нет – на него уже нашелся покупатель. Некий неизвестный мужчина предложил за артефакт 55 миллионов – на 10 миллионов меньше, чем было запрошено, но и это, согласитесь, немало.

В ПОИСКАХ ДОБРОГО ВОЛШЕБНИКА

А вот еще один похожий лот – пластиковая фигурка главного героя из американского мультфильма «Суперсемейка». Цена – 102 500 000 рублей. Описание заставляет прослезиться:

«Покупая фигурку, вы можете мне обрести свой дом, - пишет продавец по имени Артем. – Поможем!!!»

Сам собой в голове возникает образ: маленький мальчик (возможно, даже сирота), хлебнувший в жизни горя, дрожащими от голода руками набирает объявление в слепой надежде на чудо…

Еще совсем недавно продавец просил за фигурку 1 000 000. Но решил поднять цену, чтобы объявление стало заметнее. Фото: Скриншот сайта Avito

Ага, сейчас.

Как рассказал нам Артем, он, во-первых, вовсе не маленький – парню уже 24 года – а, во-вторых, вовсе не такой уж несчастный. Хотя в доброго волшебника, который когда-нибудь купит фигурку по приличной цене, похоже, верит совершенно искренне.

- Ну, может, кто-то пойдет на такой обмен, - мечтает парень. – Может, у кого-то денег много, и ему не жалко поделиться со мной своим счастьем. А что касается своего дома – ну да, хотелось бы квартиру иметь, конечно. А то мы с девушкой сейчас живем на съемной.

СОБЕСЕДНИКИ НА ЧАС

Еще один примечательная сфера услуг – «собеседник на час». Их на том же Avito пруд пруди – разного возраста, направления и «квалификации». Есть те, кто специализируется исключительно по алкогольным посиделкам (цена чисто символическая – от 500 до 1 000 рублей), есть доморощенные психологи. А порой встречаются и вовсе удивительные экземпляры – так, например, нам повезло найти девушку, которая час общения с собой оценила в 10 000 рублей.

А говорят, друзей ни за какие деньги не купишь. Фото: Скриншот сайта Avito

– У меня за плечами юридический факультет, психологический факультет, кандидатская диссертация, - рассказала женщина с томным голосом корреспонденту «Комсомолки». – Поэтому что касается стоимости услуги - каждый ценит свои профессиональные способности и возможности.

Рассказать, как кандидат наук стал «собеседником на час», и сколько у нее в среднем выходит клиентов, женщина отказалась. Отметила только, что ее услугами может воспользоваться любой – были бы деньги.

Живой собеседник вам не нужен? Не беда – покупайте механического! «Робот-собутыльник» стоимостью от 28 000 до 33 000 рублей в зависимости от комплектации умеет наливать – и себе и товарищу – пить, шутить и балагурить. Собирает электронных друзей инженер-самоучка Валентин из Санкт-Петербурга. Несмотря на шуточную, казалось бы, задумку, все чертовски серьезно: корпус напечатан на 3D-принтере, внутри – шесть электронных плат, 12 движков, датчики. По словам Валентина, свои творения он никак не рекламирует, но они пользуются популярностью: в год инженер производит около 24 роботов, по два каждый месяц.

Робот-собутыльник собственной персоной. Сумрачное (но милое) творение петербургского инженера-самоучки. Фото: Скриншот сайта Avito

«ПРОДАМ ДРУГА – ЗАКРОЮ ИПОТЕКУ»

От камней и роботов плавно переходим к домашним животным. Как вам, например, такое:

«Продам кота. Обладает экстрасенсорными способностями. Поддерживает связь с духами, лечит от потенции, открывает и закрывает портал».

Связаться с автором объявления, мужчиной по имени Сергей из башкирского села Нагаево, к сожалению, не удалось – нас одолевает тревожное подозрение, что кот забросил его в только что открытый портал, предварительно вылечив от «потенции». К слову, оценил Сергей монструозное животное в 2 000 000 рублей.

Не знаем, как вы, а мы бы от такого животного как можно скорее избавились. Фото: Скриншот сайта Avito

Также, порыскав по барахолке, можно без труда отыскать «кота из царской британский семьи» (500 000 рублей), «самого классного котенка в мире» (7 000 000 рублей, урчит, лечит больные места) и еще пяток «котов-экстрасенсов», способных избавлять дома от злых духов. А вот от этого объявления просто веет отчаянием:

«Продам хаски-дурака! – восклицает безымянный продавец из Москвы. – Абсолютно бесполезная собака: жрет, как слон, грызет все, копает ямы, воет, как стая волков, лаять даже не умеет! Продам друга – закрою ипотеку. С таким дураком в однушке мы не уживемся!»

Стоит хаски-дурак, если что, 1 500 000 рублей. Вот так и бывает в жизни: кому-то друг – а кому-то за квартиру расплатиться.

Кстати о квартирах. Жилье на открытых интернет-площадках тоже активно сдают и продают – и тоже не без выдумки. Так, например, год назад на одном из сайтов появилось объявление о продаже комнаты площадью… три квадратных метра. Да, это примерно равняется размеру коробки из-под холодильника. Ну, зато потолки высокие, дом старинный и самый центр Санкт-Петербурга – до Эрмитажа пешком дойти можно.

Как мудро заметил наш же автор год назад, эта комната унижает владельца одним своим видом. Фото: Скриншот

Просили за чудо-недвижимость 1 900 000 рублей. Но что-то там у владелицы не заладилось, и комнатушку она решила не продавать, а сдавать – за 500 рублей в день или 8 000 в месяц. А недавно объявление и вовсе пропало с сайта – то ли нашелся-таки аскет, то ли хозяйка совсем отчаялась.

А совсем недавно (неделю назад, если быть точным), отличился житель Москвы – свою «однушку» на Воробьевых горах он оценил в 600 000 рублей… в месяц. Такой невероятный жест тут же сделал его квартиру самым дорогим арендным жильем в столице – да, пожалуй, и в России в целом. Впрочем, «однушка» у него, мягко говоря, своеобразная – в ней 250 квадратных метров площади и даже есть танцевальный зал с обитыми шелком стенами.

Ну тут точно надо брать. Сомнений просто-напросто не остается. Фото: Скриншот сайта Avito

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Борис Овчинников, руководитель отдела интернет-исследований компании Data Insight:

- Такое положение вещей, на мой взгляд, объясняется тем, что сервисы объявлений, «классифайды» - это открытые площадки, где любой человек может выставить свои товары или услуги. Примечательно, что на подобных сервисах продавцов больше – причем заметно больше – чем покупателей. Мы это увидели по первому же нашему исследованию данного рынка два года назад. Доходы населения не растут - и в этой ситуации люди стремятся пополнить кошелек любыми способами, включая самые абсурдные. Плюс, с развитием так называемого общества осознанного потребления, растет количество тех, кто пытается не выкинуть использованную вещь на свалку, а продать, пусть за символические деньги, тому, кому она, возможно, окажется нужной.

В целом, в таких вот «безумных» объявлениях на том же Avito, на мой взгляд, нет ничего страшного. Все-таки их не так много. Кроме того, никто же не заставляют людей на самом деле покупать «магические» камни и бракованные монеты. Даже если вы случайно откликнулись на объявление, никаких последствий для вас не будет.