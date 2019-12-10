Умер народный артист России и выдающийся фаготист Олег Талыпин

Во вторник, 10 декабря 2019 года, в Петербурге ушел из жизни народный артист России Олег Талыпин. Трагичную новость сообщили на официальном сайте консерватории имени Римского-Корсакова. Олегу Евгеньевичу было 90 лет.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что на 91-м году жизни скончался народный артист России и профессор нашей кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин, - говорится на сайте заведения.

Причины смерти артиста пока не называются. Также в консерватории пока не в курсе, когда состоятся похороны и прощание. Информацию обещают сообщить позднее.

На кафедре деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич был старейшим педагогом. Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Римского-Корсакова

Олег Евгеньевич коренной ленинградец. Его талант отмечали с самого детства. В молодые годы Талыпин окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова, где позднее и остался, став с 1981 года профессором духовых инструментов. Его коньком была совершенная игра на фаготе.

С 1957 по 1963 годы артист работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской академической филармонии, а с 1963-го по 1965-й покорил новую вершину – закрепился в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С.М. Кирова, который сейчас именуется Мариинским.

Выдающийся музыкант и в последние годы временами выступал как солист, находя в себе силы. Его ученики и по сей день играют во многих оркестрах России, Америки и Европы. Как и когда-то их учитель, они ведут насыщенную ансамблевую и сольную концертную деятельность, что является одной из главных заслуг Талыпина.