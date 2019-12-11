Бенфика - Зенит 10 декабря 2019: обзор матча, итоговый счет, голы

На главный бой в Лиге чемпионов в Лиссабоне зенитовцы вышли в заметно ослабленном составе. Главная потеря, конечно, Ярослав Ракицкий. Без украинского защитника в последнее время трудно представить оборону «Зенита», да, и, вообще, команду. Также из-за переборов желтых карточек игру пропускал Кузяев. А из-за травм досрочно завершился сезон для Дриусси и Жиркова. Поэтому, искать резервы Сергею Семаку надо было внутри игроков.

«Бенфики» нужна была победа в два мяча, чтобы пробиться в Лигу Европы.Фото: ФК "Зенит"

Матч начался без особой разведки, «Бенфики» нужна была победа в два мяча, чтобы пробиться в Лигу Европы. Впрочем, атаки «орлов» до стопроцентных практически не доходили, выходить на убойные позиции зенитовцы сопернику не позволяли. Сами, правда, в атаку ходить большими силами тоже не рисковали, ограничиваясь выпадами мелких мобильных групп.

Поэтому, нули на табло к перерыву выглядели вполне логичными. Команды больше разрушали на поле, чем созидали. Более выгодно это было для клуба из Петербурга.

Benfica First Goal By Servi Benfica VS Zenit 1-0 Champions league.

Тем более что хорошие вести доходили из Лейпцига. Немцы вели после первого тайма 2:0 против «Лиона», а такой счет стопроцентно устраивал зенитовцев.

Но вторая половина для «сине-бело-голубых» начался, хуже не придумаешь. Прозевали быстрый выпад португальцев на 47-й минуте: сперва ошибся Иванович на подступах к штрафной, затем дос Сантос, и Серви поражал уже пустые ворота.

Катастрофа же наступила спустя 11 минут. Дос Сантос рукой сыграл в своей штрафной. Как результат, второй «горчичник» и удаление. Ну, и пенальти, которое легко реализовал Пицци». Выйти из состояния грогги, до финального свистка петербуржцы так и не сумели. На 79-й минуте Азмун после углового поражает свои ворота – 3:0!

GOL DE PIZZI BENFICA 2 X 0 FC ZENIT - CHAMPIONS LEAGUE - 2019/2020.

Впрочем, самый главный удар в этот день «Зениту» нанес «Лейпциг». Сыграв, в итоге вничью с «Лионом», он «выбил» петербуржцев из еврокубковой весны. Невская команда завершила групповой турнир на последнем, четвертом месте. В этом сезоне остался только чемпионат России.