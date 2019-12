Бенфика - Зенит 10 декабря 2019: обзор матча, итоговый счет, голы

На главный бой в Лиге чемпионов в Лиссабоне зенитовцы вышли в заметно ослабленном составе. Главная потеря, конечно, Ярослав Ракицкий. Без украинского защитника в последнее время трудно представить оборону «Зенита», да, и, вообще, команду. Также из-за переборов желтых карточек игру пропускал Кузяев. А из-за травм досрочно завершился сезон для Дриусси и Жиркова. Поэтому, искать резервы Сергею Семаку надо было внутри игроков.

Матч начался без особой разведки, «Бенфики» нужна была победа в два мяча, чтобы пробиться в Лигу Европы. Впрочем, атаки «орлов» до стопроцентных практически не доходили, выходить на убойные позиции зенитовцы сопернику не позволяли. Сами, правда, в атаку ходить большими силами тоже не рисковали, ограничиваясь выпадами мелких мобильных групп.

Поэтому, нули на табло к перерыву выглядели вполне логичными. Команды больше разрушали на поле, чем созидали. Более выгодно это было для клуба из Петербурга.

Benfica First Goal By Servi Benfica VS Zenit 1-0 Champions league.