2019-12-11T01:26:38+03:00
Спорт

«Зенит» вылетел из еврокубков

Петербургский клуб пропустил три мяча от «Бенфики» и завершил групповой турнир Лиги чемпионов на последнем месте
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Клуб Семака пропустил три мяча от «Бенфики».Клуб Семака пропустил три мяча от «Бенфики».Фото: ФК "Зенит"
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45 минут! Такой небольшой промежуток времени отделял «Зенит» от счастья! После первого тайма группового турнира Лиги чемпионов петербургская команда в Лиссабоне закончила со счетом 0:0. Счет, вполне устраивающий команду Сергея Семака. Тем более что во Франции главный конкурент «Зенита» «Лион» проигрывал немецкому «Лейпцигу».

Но второй половине с невской команды произошла настоящая катастрофа. Уже на 47-й минуте «сине-бело-голубые» пропускают быструю контратаку, после ошибок дос Сантоса и Ивановича, и Серви поразил уже пустые ворота.

Нокаут последовал спустя 11 минут. Несчастный дос Сантос почему-то решил сыграть рукой в своей штрафной. Как результат, второй «горчичник» и удаление. Ну, и пенальти, которое легко реализовал Пицци – 2:0!!!

Завершили разгром португальцы на 79-й минуте. Фото: ФК "Зенит"

Завершили разгром португальцы на 79-й минуте.Фото: ФК "Зенит"

Впереди у зенитовцев ничего не получалось (один удар в створ ворот «Бенфики»), а защита продолжала ошибаться раз за разом. Завершили разгром португальцы на 79-й минуте. Иранец Азмун, перепутал свои ворота и чужие, и записал на свой счет автогол – 0:3!

Почти тут же стало известно, что во втором тайме «Лион» сумел отыграться в матче с «Лейпцигом» - 2:2. Набрав одно очко, французы заняли второе место в группе. «Бенфика» поднялся на третье место, получив путевку в Лигу Европы. А, петербужцы, замкнув таблицу, завершили в нынешнем сезоне выступление в еврокубках. Причем, позорно. Зато теперь в чемпионате РПЛ «сине-бело-голубые» уже весной могут добыть еще один чемпионский титул.

Benfica First Goal By Servi Benfica VS Zenit 1-0 Champions league.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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