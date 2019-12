Управляй Интернетом - победи в нем

В современном мире Интернет входит в жизнь ребенка гораздо раньше, чем, может быть, хотелось бы его родителям. Даже годовалый карапуз уже очень лихо может тыкать пальчиками по экрану смартфона. Что уж говорить о школьниках, которые порой разбираются в технологиях получше любого взрослого.

Чтобы повысить цифровую грамотность начинающих пользователей Интернета, в России работает социально-просветительский проект «Изучи Интернет - управляй им!». Его в 2012 году запустил крупнейший провайдер цифровых услуг «Ростелеком» вместе с Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ.

В рамках этого проекта при поддержке «Лаборатории Касперского» и компании REG.RU существует Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников. В этом году его провели уже восьмой раз. В нем приняли участие 17,5 тысячи ребят!

- Из них 12,5 тысячи школьников и студентов младше 18 лет - в индивидуальном зачете, еще 5 тысяч человек объединились в 946 команд, - рассказали организаторы чемпионата.

Тему в этом году выбрали не самую простую: домены, управление и техническая составляющая доменной отрасли и 25-летие национального домена .RU.

- Кому-то она могла показаться специфической и узкой, - говорят организаторы. - Но система доменных имен (DNS) - основа современной Глобальной сети: без нее Интернет так и не стал бы народной технологией, оставшись военной разработкой, доступной лишь специально обученным единицам. Кроме того, современная индустрия доменов - это большой и удивительный мир, в котором есть страны и активные сообщества, политика и социальные технологии, множество языков и многомиллионный бизнес!

На протяжении часа участники чемпионата выполняли задания разных уровней сложности. Кроме того, у них была возможность получить дополнительные баллы. Для этого нужно было подготовить инфографику о российском сегменте Интернета или же опубликовать новости о проведении чемпионата в социальных сетях, а также городских или школьных СМИ.

Итоги подведены. И очень приятно, что среди победителей не только жители мегаполисов. Чувашия, Кировская область, Самарская область, Башкортостан… география конкурса огромна.

Организаторы чемпионата отметили, что все лидеры командного и индивидуального зачетов получат ценные призы. Участники, занявшие первую строчку рейтинга, будут награждены cмарт-часами MyKronoz ZeRound, обладатели серебра - смартфонами Samsung Galaxy A10, бронзовые призеры - 3D-ручкой XEON Funtastique.

Команды и участники, занявшие с 4-го по 10-е место, получат поощрительные призы от партнеров чемпионата «Лаборатории Касперского» и REG.RU.

КОНКРЕТНО

Кто выиграл

Лидерами индивидуального зачета стали:

1-е место - Виталий Чесноков (Санкт-Петербург)

2-е место - Илья Никульчиков (Петергоф, Санкт-Петербург)

3-е место - Назарян Каселина (д. Кулиш, Иркутская область).

Лидерами командного зачета стали:

1-е место - команда GoldBrowser, капитан Иван Воробьев (Орехово-Зуево, Московская область)

2-е место - команда Me and the Boys, капитан Эльза Мустафина (с. Киргиз-Мияки, Республика Башкортостан)

3-е место - команда «Шустряки из Шимкус», капитан Анфиса Ефимова (Чебоксары, Республика Чувашия).

Поощрительные призы получат:

- команда МБОУ «СОШ № 2» г. Коркино, капитан Мария Кудрякова (Челябинская область)

- команда Gymnasium, капитан Ольга Карсакова (Самарская область).

Индивидуальные участники:

- Ефимов Андрей, Козлов Иван и Федоров Кирилл (Республика Чувашия)

- Дамир Гафиулин (Кировская область)

- Валерия Лозовая (Московская область)

- Елизавета Бочкарева (Новосибирская область)

- Екатерина Бандурина (Самарская область).

