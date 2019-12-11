Аргентина: страна вверх ногами

С легкой руки Даниила Гранина, полвека назад побывавшего в Австралии и написавшего замечательную книгу «Месяц вверх ногами», у нас стало популярным говорить обо всех странах в Южном полушарии как о живущих «вверх ногами». Это в полной мере относится и к Аргентине. И правда, здесь все как бы перевернуто. Вот мы торжественно вступили в зиму. А в Аргентине сейчас весна, 22 декабря начнется лето. Новый год в Буэнос-Айресе встретят при жаре плюс 30. Но это нисколько не помешает отметить праздник шумно и весело.

«УЧИЛИСЬ НА СОВЕТСКОМ КИНО»

Наши дедушки и бабушки были влюблены в звезду аргентинского экрана Лолиту Торрес. Картина с ее участием «Возраст любви» собрала в кинотеатрах СССР более 31 миллиона зрителей. Сегодня бесспорная звезда - Наталия Орейро, уроженка Уругвая, покорившая Буэнос-Айрес в шестнадцать лет. Так что мы аргентинское кино смотрим. А они наше?

В ноябре в Буэнос-Айресе при поддержке Министерства культуры России прошел большой фестиваль российского кино - первый за несколько десятилетий. И наши картины стали подлинным событием в жизни страны.

С особым интересом аргентинцы ждали показы «Ленфильма», ведь картины именно этой петербургской киностудии наиболее известны в стране.

Фильм ученика Сокурова Александра Золотухина «Мальчик русский» про деревенского паренька, движимого лучшими патриотическими чувствами и отправившегося на Первую мировую войну, тронул сердца аргентинцев.

Известный режиссер Карлос Галеттини сказал:

- Мы все учились на советском кино, и, можно сказать, оно сделало нас. Сейчас мы с удовлетворением отметили неизменно очень высокий уровень российских фильмов. У них своя, абсолютно оригинальная форма рассказа, что очень отличается от американцев. И это радует.

Фестиваль российского кино стал долгожданным культурным событием.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

В ПОИСКАХ ПЕСО

Головная боль туристов в Аргентине - где добыть местные деньги, песо. Расплачиваться валютой в магазинах нельзя, а использовать карточки наши банки не рекомендуют - можно нарваться на мошенников.

Остаются обменники - камбио. Но очереди в них огромные, движутся медленно, поскольку при обмене нужно заполнить массу «формуляров».

- А вы идите на улицу Флорида, - посоветовали в очереди в обменнике сердобольные граждане.

Действительно, на этой торговой улице в центре Буэнос-Айреса то тут, то там слышишь: «Камбио! Камбио!» Это и есть дельцы черного рынка. Доверия, прямо скажем, вызывают мало.

И куда же бедному иностранцу податься? Выход нашли. Собрали компанией, кто, сколько хотел поменять, и вызвали частного менялу в гостиницу. Не то чтобы операция была законной, но риск быть обманутыми свели к минимуму. Доллары поменяли без очередей и по приличному курсу.

ВИНО И ДРУГИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

Аргентина славится своими винами. Особенно известен мальбек. На самом деле это был достаточно популярный сорт винограда во Франции, но в 1956 году из-за заморозков лоза погибла, и в Европе мальбек теперь редкость. А в Аргентине - самый популярный сорт. Знатоки говорят, что любое вино дороже 100 песо - хорошее.

Еще Аргентина славится стейками. Удивительно, что молочных продуктов в стране мало и они не очень популярны. Сыр в основном завозной и дорогой. А мясо всегда свежайшее. Мраморной говядины, правда, в Аргентине нет. Самое популярное блюдо - стейк рибай, то есть мясо с «глазком» жира в центре, который и придает нежность блюду.

В «ГОРОДЕ МЕРТВЫХ»

- Начнем, пожалуй, с кладбища, - сказал экскурсовод. Оказалось, это не шутка.

Реколета - один из престижных районов в Буэнос-Айресе. А здешнее кладбище - самое дорогое место во всей Аргентине и настоящая Мекка туристов. В «городе мертвых» вдоль узких улиц выстроились сотни мраморных роскошных склепов. В них покоятся генералы и министры, писатели и художники, президенты и представители знатных родов.

Самое же почитаемое захоронение - склеп семьи Дуарте, где покоится жена и соратница диктатора Аргентины 1940-1950-х годов Хуана Перона, Эва. Несмотря на короткую жизнь - всего 33 года, она приобрела фантастическую популярность в своей стране, ей был присвоен титул «духовного лидера нации», ее считали защитницей бедных и угнетенных. До сих пор ее портреты можно встретить повсюду в Аргентине.

Виа Флорида Главная пешеходная улица. Где-то тут шастаю подпольные менялы.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ВЕНЕЦИЯ

В каждой стране можно найти местечко, которое называют местной Венецией. Пригород Буэнос-Айреса, Тигре, можно так назвать без натяжки, ведь столица Аргентины располагается на заливе-эстуарии - так называется широкое устье двух рек, Уругвая и Параны, расширяющееся в сторону моря.

Там, где в эстуарий втекает Парана, река делится на сотни рукавов, образующих бессчетное количество островков. Их начали осваивать бедные эмигранты, которым не хватало денег на жилье в самой столице. Со временем хибары начали теснить виллы, а островки стали обживать богатые столичные жители для своих дач. Сегодня, когда цивилизация приносит свои плоды, в Тигре провели электричество и кабельный Интернет. Но водопровода тут по-прежнему нет, и дороги тоже - все сообщение с внешним миром только на лодках и водных трамвайчиках. Время от времени можно увидеть проходящие по протокам баржи с товарами - это местные магазины, они причаливают к пристаням и ведут бойкую торговлю.

РОДИНА МАРАДОНЫ

Для аргентинцев футбол не просто спорт - для них это страсть. Первые клубы в Аргентине появились в начале ХХ века. Два сильнейших находятся в Буэнос-Айресе. Самая титулованная команда, «Ривер Плейт», относится к богатому району. «Бока Хуниорс» - команда трущоб, зато действующий чемпион страны и гордится своим воспитанником - Марадоной.

Район Ла-Бока - один из старейших в городе. Строился, правда, на скорую руку, из не самых прочных материалов. Как только здания стали ветшать, состоятельные граждане перебрались в более престижные места, а их дома заняла беднота. Чтобы как-то скрыть недостатки постепенно разрушающихся зданий, местные художники решили разукрасить их разноцветными красками. В выходные тут открываются ярмарки и играют в футбол. Уже с середины дня Ла-Боку начинают перегораживать полицейские. В прежние времена каждый матч заканчивался серьезными беспорядками. Теперь несколько безопаснее. На стадионы не допускаются болельщики команд, с которыми играют хозяева арен. Так что драться, по сути, не с кем.

Но даже «своим» на матч попасть непросто. Пройти можно только по клубным картам.

ЖИЗНЬ В РИТМЕ ТАНГО

Кто бы знал, что танго изначально был исключительно мужским и вел свое происхождение от африканских танцев под барабаны. Но все меняется… Сегодня этот танец страсти - одна из визитных карточек Аргентины. В Буэнос-Айресе сотни заведений, где вечером можно побывать на шоу - с ужином и без, с участием и пассивным наблюдением.

Но живое танго - на улицах. В районе Саль-Тельмо - всемирно известный антикварный рынок под открытым небом. Тут хрусталь, фарфор, бронза и серебро. Здесь на площади Доррего по выходным танцуют танго сами жители. Особое умиление вызывает старичок в шляпе и строгом костюме. Он, говорят, на площади появляется лет пятьдесят. Сегодня едва ходит, но, услышав звуки танго из старого патефона, вытянулся в струнку, элегантно обвил рукой талию партнерши и словно скинул несколько десятилетий. И правда, молодость - в движении.