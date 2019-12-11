2019-12-11T12:41:13+03:00
Общество

В Петербурге провели испытания беспилотного грузовика

В будущем все беспилотники предлагают связать общей сетью с собственными «заправками» [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Каждую секунду «мозг» грузовика способен просчитывать миллионы вариантов развития дорожной ситуации. Фото: RalientКаждую секунду «мозг» грузовика способен просчитывать миллионы вариантов развития дорожной ситуации. Фото: Ralient
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Беспилотный грузовик, напоминающий фургон без кабины, прокатился по Петербургу. Искусственный интеллект на колесах, на днях прошедший первые испытания, – дело рук амбициозных инженеров стартапа Ralient, который объединил выпускников ведущих вузов России и Бельгии: СПбГУ, ИТМО, Политеха и Howest University. Молодые изобретатели «жаждут перевернуть рынок грузоперевозок».

– Мы хотим сделать доставку последней мили (завершающего этапа в подставке товара потребителю. – Прим. ред.) дешевой, поэтому решили создавать международную сеть из электрических автономных грузовиков с нуля, – поясняют создатели. – Сеть свяжет внутригородскую инфраструктуру, города, страны. Беспилотные технологии избавят города от пробок, а чистые электродвигатели улучшат экологию. Сочетание этих подходов в индустрии грузоперевозок позволит сократить расходы на доставку в 12 раз. Технологии должны улучшать жизнь людей.

Испытания беспилотного грузовика в Петербурге.Видео: Ralient

R-Shuttle – это беспилотный электрический фургон на модульной платформе. Машина буквально всевидящая: шаттл оснащен семью камерами, восемью сонарами, двумя радарами и одним лидаром (световой радар). На основе полученных извне данных «призрачный перевозчик» строит собственную карту, по которой и двигается. Каждую секунду «мозг» грузовика способен просчитывать миллионы вариантов развития дорожной ситуации, что делает его максимально безопасным. Шаттл может работать практически в любом климате и в любую погоду, при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов.

– Его можно использовать для перевозки грузов b2b («бизнес для бизнеса». – Прим. ред.) и b2c («бизнес для потребителя». – Прим. ред.) в черте города и между городами, – отмечают создатели.

Так выглядит дорожная ситуация «глазами» беспилотника. Фото: Ralient

Так выглядит дорожная ситуация «глазами» беспилотника. Фото: Ralient

А вот на дальние перевозки рассчитан R-Truck – беспилотный тягач. Автономная фура существует пока только виртуально.

В будущем разработчики предлагают связать все грузовые беспилотники общей сетью с собственными «заправками» – станциями замены аккумуляторов. Каждую умную АЗС можно снабдить автономной системой генерации энергии на основе тех же ветряков.

ТТХ:

Запас хода – 420 км.

Максимальная скорость – 80 км/ч.

Крутящий момент – 152 Hm.

Масса – до 3,5 т.

Полезная нагрузка – 2 т.

Количество ультразвуковых датчиков – 8.

Градус обзора камер – 360°.

Дальность обзора радарами – 250 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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