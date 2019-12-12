2019-12-12T14:11:37+03:00
Экономика

Расти, бизнес, большой и малый

В Ленинградской области разработали методику сопровождения малых инвестпроектов
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Государство поддерживает предпринимателей даже на уровне стартапов. Фото предоставлено организаторами.Государство поддерживает предпринимателей даже на уровне стартапов. Фото предоставлено организаторами.
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Автором перспективного решения стала Елена Пономарева - участник проекта «Профессионалы 4.0» и генеральный директор «Лаборатории трендов». Для разработки новой методики Пономарева проанализировала международные и российские практики сопровождения малых инвестиционных проектов. Как оказалось, разница огромная.

Так, за рубежом государственная поддержка малого бизнеса практически отсутствует: эту «ношу» берут на себя частники - крупные компании, которые надеются заработать на маленьких предприятиях. Неудивительно, что они стремятся поддерживать только тех, кто уже сам «встал на ноги». А вот у нас в стране вполне реально получить поддержку государства даже на уровне стартапа.

Елена Пономарева уверена: нам не стоит идти по пятам иностранных инвесторов. Гораздо перспективнее продолжать поддерживать проекты-идеи, а также задуматься о долгосрочном «выращивании» существующего бизнеса, чтобы микробизнес мог стать малым предприятием, а оно в свою очередь уже средней компанией. Вторых, правда, ждет серьезный отбор.

- Очень важны бизнес-план и стратегия. Вот пример. Молодой человек открыл свое дело и поставил себе цель купить квартиру. Купил, и бизнес тут же развалился, потому что цели больше нет. Или возьмем павильоны около станции метро «Сенная площадь». Одно время там было 24 точки «кофе с собой», - рассказала Пономарева. По ее словам, обучать и курировать бизнес нужно на всех этапах его развития.

- Лет в пятнадцать малый бизнес достигает периода стагнации: люди не понимают, что делать дальше. Идут в консалтинг. Мы спрашиваем, обращались ли они за поддержкой к государству. Они в ответ: а что, так можно было? - поделилась эксперт. Новую методику оценил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов. По его словам, в ней впервые за долгие годы был представлен необычный взгляд на развитие малого бизнеса.

- Можно поливать множество цветов на грядке: сегодня один, завтра другой, а можно постепенно выращивать отдельные ростки. Так же и с бизнесом - взять отдельный проект и несколько лет его сопровождать. Всю линейку поддержки предоставлять активным проектам, у которых есть хороший потенциал роста, вкладываться в тех, кто имеет все шансы и выжить, и вырасти, - заключил Ялов.

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КОНКРЕТНО

Ленинградская область первой среди государственных структур стала использовать интернет-платформу «Профессионалы 4.0», разработанную компанией «Газпромнефть». С помощью сервиса команды и отдельные специалисты со всей страны могут предложить свои знания и компетенции для работы над кейсами заказчика, не устраиваясь при этом на постоянную работу в организации. Сегодня на платформе размещен 31 кейс из Ленобласти. Восемь, среди которых и кейс Елены Пономаревой, уже реализованы.

КСТАТИ

Малому бизнесу Ленинградской области нет необходимости ждать пятнадцать лет, ведь за поддержкой своего дела можно обратиться уже сейчас. В региональном центре «Мой бизнес» оказывают более ста услуг: консультации, образовательные программы, финансовая поддержка, причем все это абсолютно бесплатно.

Обо всех услугах центра можно узнать на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88. Но лучше, конечно, зайти в гости на проспект Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», 9-й этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU

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