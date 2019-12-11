Электрички станут городским транспортом в Петербурге

Петербург – город-миллионник, разрастающийся с каждым годом. Автомобили сильно заполонили Северную столицу, из-за чего дороги как на буднях, так и на выходных частенько стоят в пробках. Для того, чтобы разгрузить магистрали, а обеспечить жителям города возможность удобно и быстро перемещаться по Петербургу, в планах правительства активно развивать железные дороги, которые должны стать базовой составляющей транспортной системы, в том числе в сфере внутригородских пассажирских перевозок. Об этом в среду, 11 декабря, стало известно на итоговом заседании правления ОАО «РЖД».

- За прошедший год сделан осознанный выбор в пользу развития в Петербурге железнодорожного транспорта, в том числе в сфере городских пассажирских перевозок, – отметил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник назвал включение электричек в систему общественного транспорта одним из самых самым перспективных вариантов его развития. По его словам сегодня сотрудничество с железными дорогами развивается со скоростью «Сапсана».

В сентябре 2019 правительству Северной столицы был представлен первый этап «Концепции развития железнодорожной инфраструктуры для организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле». Она предполагает модернизацию пересадочных узлов, подведение железной дороги к крупнейшим транспортно-логистическим центрам и аэропорту Пулково, создание железнодорожных грузовых обходов. Сейчас идет работа над вторым этапом концепции со сроком планирования до 2030 года.

Также было подписано соглашение между городом и «РЖД» о сотрудничестве при передаче в собственность Петербурга и реконструкции Цимбалинского путепровода.

- Он не только соединяет два крупных района – Фрунзенский и Невский, но и обеспечивает работу двух главных железнодорожных путей на маршруте Санкт-Петербург – Москва. В следующем году мы разработаем документацию и в 2021-2023 годах проведем реконструкцию, - рассказал градоначальник.

Губернатор отметил, что в 2019 году имеются значимые достижения - договоренности о благоустройстве территорий, прилегающих к полосе отвода железной дороги, и начало разработки концепции развития Московского и Витебского вокзалов, и транспортно-пересадочного узла «Удельная».