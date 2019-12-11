«Я ошиблась»: Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского впала в апатию в Петербурге

Дочь знаменитых родителей Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария поделилась со своими подписчиками Instagram болезненным душевным переживанием.

18-лентяя девушка в августе этого года сменила место жительства. Из родной Москвы она переехала в Санкт-Петербург с целью сменить окружение и открыть новые горизонты, а также реализоваться в качестве художника. Вместе с Марией в Северную столицу перебрался и ее возлюбленный Никита Кузин. Поначалу все было прекрасно. Пара с наслаждением ходила по музеям и творческим тусовкам. В соцсети девушка рассказывала, что в ее жизни наступил благотворный период и она чувствует себя окрыленной. Даже осень, которую она всегда считала унылой порой, Марии понравилась. Октябрьские и ноябрьские Instagram-посты юной художницы были полны восторгов.

Но не успела начаться вторая неделя декабря, как Михалкова-Кончаловская сообщила, что впала в апатию и, по всей видимости, не сможет дальше проживать в Петербурге.

«Боюсь, что я ошиблась. Не люблю признавать, что была не права, как все люди, наверное... Я ехала в Санкт-Петербург за вдохновением, невероятной атмосферой, знакомствами с умными и творческими людьми, и всё это я получила, конечно... Но... Почему же, вместо плодотворной работы и саморазвития я упала в апатию? И ещё своего любимого человека в это втянула... Как только наступили холода, я скатилась вниз по многим показателям», - написала девушка в микроблоге.

welcometomaria 2017 год. Санкт-Петербург. Как вам кажется, кому больше страшно? Сове или мне?

Выход из столь тяжелой ситуации Мария видит лишь в возвращении домой.

«Санкт-Петербург - невероятный город, но он принимает не всех, к сожалению... Хотя мне казалось, что у меня получилось понравиться этому городу. Боюсь, что после Нового года я вернусь в Москву. Там, все же, мне легче дышится», - сообщила девушка.

«Не одну вас Питер угнетает зимой, мне там было очень тяжело, 2 месяца еле выдержала!», «При всей красоте и великолепии этого города, погода и депрессивное настроение в нагрузку», «В Москву, в Москву», - ответили Марии поклонники в комментариях.