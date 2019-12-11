2019-12-11T20:18:49+03:00
Общество

На столе густо, а в кошельке пусто: Эксперты подсчитали «индекс» оливье в Санкт-Петербурге к Новому 2020 году

«Комсомолка» узнала, во сколько петербуржцам обойдутся продукты для праздника
Полина ЖУКОВА
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Сколько стоит накрыть новогодний стол в Петербурге.Сколько стоит накрыть новогодний стол в Петербурге.Фото: Мария ЛЕНЦ
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До Нового года осталось чуть больше пары недель. В магазинах по традиции начался ажиотаж, ведь самое время искать подарки родным и близким. Но главное – закупить все для новогоднего стола. Кто-то хватает продукты впрок, кто-то просчитывает до мелочей все деликатесы, кто-то бежит по магазинам в последнюю минуту. Но наверняка у каждого на столе будут и мандарины, и шампанское, и оливье.

Ингредиенты для новогоднего салата, кстати, в этом году подорожали на 4,3 процента. Это подсчитали в Росстате. Так, стоимость оливье на семью из четырех человек составит 326,5 рубля в среднем по стране. В прошлом году – 313 рублей. «Индекс» оливье подсчитали по рецепту на 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 4 куриных яйца, 500 граммов картофеля, 100 граммов репчатого лука, 200 граммов моркови и 200 граммов майонеза.

«Комсомолка» прошлась по магазинам и прикинула стоимость на главные «пункты» новогоднего стола. Фото: Юлия РАФИКОВА

«Комсомолка» прошлась по магазинам и прикинула стоимость на главные «пункты» новогоднего стола.Фото: Юлия РАФИКОВА

Такой же салат в Петербурге обойдется чуть дороже – 354 рубля. Эксперты говорят, что подорожали вареная колбаса, маринованные огурцы, зеленый горошек и куриные яйца. А вот морковь и картофель сегодня стоят даже чуть дешевле, чем в прошлом году.

– Рост цен уже произошел и будет продолжаться дальше, – считает председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков. – В различные акции я бы сильно не верил. Все они преследуют цель извлечь прибыль. Самая классическая всем известна: на ценнике одно, а на кассе пробивают совершенно другое. Кроме того, под акции может попадать товар, который вообще не пользуется спросом или близок к истечению срока годности.

«Комсомолка» прикинула стоимость на главные «пункты» новогоднего стола. Мы взяли мандарины, шампанское, оливье, шпроты и бутерброды с красной икрой - так сказать, праздничный минимум - и сравнили цены на продукты в разных магазинах Петербурга.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Всеволод Вишневецкий, председатель петербургской организации потребителей «Общественный контроль»:

– Супермаркеты выглядят безопаснее, чем мелкие магазины, рынки и уличные ларьки, потому что там есть товароведы, сопроводительные документы и так далее. Лучше покупать продукты только в заводской упаковке. То есть отказаться, например, от весовой красной икры, салатов, кулинарии. На акции и скидки стоит ориентироваться только тогда, когда вы знаете этого производителя, этот товар и его цену не первый день. А если это малоизвестные или вообще неизвестны бренды – лучше поостеречься. Ведь под видом акционной торговли сегодня очень часто сбывают продукцию некачественную, фальсифицированную, с измененным составом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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