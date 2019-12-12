2019-12-12T14:57:43+03:00
Общество

Бананы можно, яблоки нельзя: Финляндия вводит запрет на ввоз овощей и фруктов из России

Новые таможенные правила вступят в силу уже 14 декабря
Полина ЖУКОВА
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В Финляндии 14 декабря вступают в силу новые правила на ввоз свежих овощей и фруктов.В Финляндии 14 декабря вступают в силу новые правила на ввоз свежих овощей и фруктов.Фото: Александр ГЛУЗ
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Махнуть на выходных в Финляндию – регулярная практика для многих петербуржцев. Горожане отправляются к соседям на отдых, экскурсии, шопинг. Тем временем на финской таможне ужесточились правила. И уже с субботы, 14 декабря, в стране тысячи озер вступит в силу новое фитосанитарное законодательство. Теперь в Суоми из России нельзя будет ввезти овощи и фрукты – даже одно яблоко. Об этом сообщили на сайте финской таможни.

Въезжая в любую страну, обязательно нужно ознакомиться с тем, что можно и нельзя перевозить через ее границу. Что касается продуктов питания, в Финляндию, например, нельзя брать с собой мясо или молоко. А вот хлеб, печенье и шоколад – можно. Теперь же особе внимание нужно обратить на продукты растениеводства. Именно их касаются новые правила. Фитосанитарный сертификат теперь потребуется для ввоза свежих фруктов, ягод, овощей и корнеплодов. То есть даже на один взятый с собой апельсин или помидор потребуются документы. Но есть и исключения. Не нужен сертификат на бананы, финики, ананас, кокос и экзотический дуриан – на эти фрукты правила не распространяются.

Кроме того, ввозить из-за пределов Евросоюза в Финляндию с 14 декабря нельзя будет никакие горшочные или комнатные растения, срезанные цветы и ветки, семенные зерна, а также саженцы, черенки, ростки, клубни и корневища. То есть не только растения, но и материалы для их разведения.

– Ввоз растений ужесточился для более эффективной борьбы с распространением вредителей растений на территории Евросоюза, – приводят на сайте финской таможни слова старшего инспектора Финляндского агентства продовольствия Сари Хайкола.

НА ЗАМЕТКУ

Если у вас вдруг завалялось в сумке яблоко, которое провезти в Финляндию нельзя, его можно выкинуть в специальные мусорные контейнеры в пунктах пропуска на границе. Для мясной и молочной продукции там же вы найдете отдельные контейнеры. А вот в аэропорту продукты можно сдать таможенным служащим. Если распрощались со всей «запрещенкой» вы добровольно – то никаких санкций не будет. А вот за повторное или злостное нарушение на ввоз могут назначить наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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