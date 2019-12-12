Тарелка-тотем, символ наступающего года и герои «Щелкунчика»: Рассказываем про лучшие подарки к Новому году

Новый год уже почти на пороге, а это значит, что пришло время задуматься о подарках. Подобрать близким презенты, которые вызовут радость и удивление, бывает непросто. Но мы нашли место в Петербурге, где найдется сюрприз для каждого. Знали о нем еще во времена императрицы Елизаветы Петровны. Подарки оттуда считались настоящими произведениями искусства, и мечтала о них вся Европа. Речь идет об Императорском фарфоровом заводе.

В ассортименте магазина тысячи предметов – от чашек и ваз до подсвечников и текстиля.Фото: Андрей ГАШЕВ

По-прежнему считается, что фарфор – это статусная вещь, которую могут позволить себе только избранные. Однако Императорский завод развенчивает этот миф. Все прошедшие годы предприятие бережно относилось к своему наследию, продолжая развивать традиции. Сегодня завод производит несколько тысяч наименований, среди которых каждый может найти что-то для себя и близких. В это мы убедились, когда посетили фирменный магазин легендарного предприятия.

ДЛЯ КОЛЛЕГ

Символом наступающего 2020 года будет крыса. Милый грызун поможет привлечь удачу и финансовое благополучие в дом, а значит фигурка с его изображением – это лучший подарок.

На выбор есть мышата разных цветов и размеров.Фото: Андрей ГАШЕВ

В коллекции фарфорового завода множество скульптур, которые очаруют даже самых убежденных скептиков. К примеру, вот эти умывающиеся малютки будут поднимать настроение весь следующий год.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Что может быть душевнее, чем собраться всей семьей за большим столом? Сделать такой вечер еще волшебнее и теплее сможет столовый сервиз с изображением персонажей сказки «Щелкунчик» Эрнста Гофмана. Автор рисунков известный художник и скульптор Михаил Шемякин, который много лет сотрудничает с фарфоровым заводом и не в первый раз обращается к творчеству немецкого писателя-романтика.

С такими сервизом вечер станет еще душевнее.Фото: Андрей ГАШЕВ

Главными героями сервиза «Крысята-воришки», увидевшего свет в преддверии Нового года, стали его покровители - крысы. В основу росписи легли его работы для балета, показанного на сцене Мариинского театра.

ДРУЗЬЯМ

Украшением любого интерьера станут скульптуры и декоративные тарелки, также созданные Шемякиным. Статуэтки серии «Уход гостей» – продолжение его гофманианы. С витрин смотрят персонажи «Щелкунчика»: вот рыжеволосая девочка, спрятавшая маленькие ручки в муфту, вот загадочный незнакомец, чье лицо скрывает огромная шляпа и многие другие. Скульптуры выполнены как в бисквите, так и расписанных надглазурными красками.

Вот такие гости «Щелкунчика».Фото: Андрей ГАШЕВ

Еще одним оригинальным подарком может стать декоративная тарелка из цикла «Афоризмы». В них Михаил Шемякин оригинально использовал причудливые силуэты и выбрал неожиданные ракурсы. Каждое из шести произведений серии украшают меткие запоминающиеся фразы, адресованные Коммерсанту, Заядлому курильщику, Любителю вина, Кавалеру, Честному труженику и Победителю. Главные действующие лица – все те же крысята.

ДЛЯ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

Напомнить о своих чувствах или впервые о них сообщить поможет невероятно изящный чайный сервиз «Золотая лента». Он выполнен из уникального костяного тонкостенного фарфора в форме «Айседора». Ее автор - Михаил Сорокин - скульптор ИФЗ - посвятил легендарной балерине Айседоре Дункан. Как он сам объяснял, округлая форма, лаконичность и минимализм напоминают творчество танцовщицы, ставшей символом новой эпохи.

Чашка и блюдце в форме «Айседора».Фото: Андрей ГАШЕВ

ДЛЯ ВОЗЛЮБЛЕННОГО

Согласно древним верованиям у каждого мужчины есть свой покровитель из царства природы. К примеру, волк является олицетворением традиций и преданности семье, лев – доблести и благородства, а кабан – плодовитости, упорства и труда. Тарелки-тотемы, созданные на императорском фарфоровом заводе, способны наделить своего хозяина всеми этими качествами.

А еще фанаты «Игры престолов» заменят в этой серии отсылку к культовому сериалу. По замыслу художника, при создании тотемов использованы животные, украшавшие гербы семейств.

ДЛЯ БАБУШКИ

Кофейная пара формы Билибин, украшенная сказочными мотивами, не оставит равнодушным старшее поколение. Форма названа в честь русского художника Ивана Билибина, которому посвятили мастера завода эту серию работ. В рисунках отражены особенности народного творчества – предметы украшены древнерусскими орнаментами и сюжетами произведений Александра Пушкина. Пить чай из таких чашек – огромное удовольствие. Как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать.

Чашки украшены яркими орнаментами.Фото: Андрей ГАШЕВ

ДЛЯ МУЖЧИНЫ

Мужчины по достоинству оценят готические бокалы для холодных и горячих напитков., украшенные изысканным геометрическим узором. Бокал с крышкой и блюдцем является современной репликой знаменитого сервиза «Готический», созданного на фарфоровом заводе специально для Николая I и его жены – Императрицы Александры Федоровны.

Такой бокал подойдет для любого напитка.Фото: Андрей ГАШЕВ

В оформлении нашли отражение средневековые мотивы, поскольку император был неравнодушен к рыцарству и к этому времени. Роспись имитирует витражи средневековых соборов и замков. Бокал удобно держать в руке. У него большая и красивая ручка, а специальная крышка помогает сохранять тепло. Зимой это особенно приятно и ценно.

ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Для ценителей фарфорового искусства выбираем чайную пару, в создании которой принял участие известный модельеры и историк Александр Васильев. Коллекционеры придут в восторг от сочетания белоснежного фарфора с рисунками в виде старинных модных иллюстраций XIX столетия из личного собрания Александра Васильева.

В сервизе – чашки, тарелки, кружки, сахарницы и не только.Фото: Андрей ГАШЕВ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Малышам берем чашки и тарелочки из серии «За грибами». Эту посуду украшают милые сказочные герои. Вместе с ними завтрак, обед и ужин никогда не будет скучным. Веселые мышки будут вдохновлять ребят на новые приключения и открытия. Краски безопасны для детей, все предметы можно мыть в посудомоечной машине, использовать в микроволновой печи или духовке. Эти изделия подойдут для детей любого возраста, а также могут стать отличным подарком к празднику для мам и пап.

Лучший подарок для ребятишек любого возраста.Фото: Андрей ГАШЕВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Знаменитая «Кобальтовая сетка» - визитная карточка Императорского фарфорового завода. Сервизы в бело-синей стилистике украшают дома по всему миру.

Рисунок «Кобальтовая сетка» стал своеобразной квинтэссенцией предыдущих поисков и достижений, вместе с тем выразил новые тенденции в развитии русского фарфора. Например, широко известным произведением из фарфора, декорированным ажурной сеточкой, был «Собственный» сервиз императрицы Елизаветы Петровны (XVIII в.).

«Маленький принц» перенесет человека в сказку.Фото: Андрей ГАШЕВ

Анна Яцкевич, автор «Кобальтовой сеточки», отлично знала первый русский дворцовый ансамбль и не осталась равнодушной к его волнистым пластичным формам, оплетенным резной золоченной сеткой с пурпурными цветами на пересечении линий. Опираясь на богатое наследие ИФЗ, художник дала жизнь своему маленькому шедевру.

Изящный сине-золотой рисунок на белом фоне подчеркивает драгоценность фарфора. Декор выдержал испытание не только временем, но и получил признание на международном уровне. Сервиз был удостоен целого ряда престижных наград, в том числе: Золотой медали на Всемирной выставке в Брюсселе и Знака качества.

«Кобальтовая сетка» в 2019 г. празднует свое 75-летие, является символом Санкт-Петербурга и олицетворяет классический петербургский стиль.

Сказку «Маленький принц» очень любят и дети, и взрослые. Главный герой произведения раскрывает глубины человеческой души и вдохновляет на великие дела. Книга, которую давно растащили на цитаты, учит любви, мудрости и отзывчивости.

Предметы серии, посвященной летчику, украшены иллюстрациями повести и выполнены из тонкостенного костяного фарфора. Этот материал как нельзя лучше отвечает теплому лирическому настроению произведения. Такому подарку обрадуются каждый романтик!

НА ЗАМЕТКУ

До 20 декабря для покупателей действует акция «Подарок за подарок». Приобрести декоративные и столовые тарелки, а также блюда можно на специальных условиях. Каждая третья покупку человек получит в подарок.