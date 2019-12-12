Смольный не будет расторгать договор с «Метростроем», несмотря на арест генерального директора

Последний месяц выдался богатым на громкие задержания. В конце ноября на скамье подсудимых оказался бывший директор «Водоканала» Евгений Целиков. Против него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» и отправили под домашний арест. Спустя три недели за решетку отправился глава «Метростроя» Николай Александров. Большого начальника обвиняют в присвоение почти 200 миллионов рублей.

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЮТ

История началась 9 декабря. В тот день в «Метрострой» приехали люди в форме. Офис обыскали и уехали, а генеральный директор и бенефициар компании Николай Александров на работе так и не появился. Спустя сутки выяснилось, что главу компании задержали по подозрению в растрате бюджетных средств. Сумма внушительная – 178 миллионов рублей. По версии следствия, деньги утекли во время строительства новых станций многострадальной «фиолетовой» ветки. Напомним, открытие Фрунзенского радиуса несколько раз переносили, а после запуска пассажиры пожаловались на протечки «Дунайской».

Предположительно, Александров провернул аферу в ноябре 2017 года. Помогли ему гендиректор филиала «Управление производственно-технологической комплектации» Олег Кузьменко и руководитель компании «Безопасные технологии и разработки» Анатолий Болотов. Считается, что они заключили фиктивный договор на поставку материалов. Щебень, необходимый для строительства подземки, оказался виртуальным, а вот деньги испарились настоящие.

Следствие считает, что у Александрова были два сообщника.Фото: Артем КИЛЬКИН

10 декабря подозреваемых доставили в Дзержинский суд Петербурга. Первым в СИЗО отправился Болотов. Его задержали накануне, 9 декабря, в Пулково. Он пытался улизнуть в Израиль. Следом за ним арестовали Александрова. На заседании он произнес пламенную речь о том, что работа компании без него встанет. Мол, «Метрострой» обанкротится, а четыре тысячи безработных пойдут по миру.

- У нас два действующих договора на новые линии метро. Все банки завязаны на мне, я веду переговоры. Есть действующий контракт в Москве, в январе должны «стартануть», - заявил он. - Там у нас казначейский счет, под моей подписью, никто без меня не может распоряжаться деньгами.

Не помогли и другие аргументы. Присутствующих в зале суда Александров заверил, что имущество не «шкерит», на сотрудников правоохранительных органов «не наезжает» и вообще открытый человек, который никуда бежать не собирается, а хочет сотрудничать со следствием.

Он попросил суд о домашнем аресте и предложил в залог нежилое помещение стоимостью 25 миллионов рублей. Ни один из доводов судью не убедил. Главу «Метростроя» отправили в «Кресты» до 6 февраля 2020 года. На следующий день к коллегам присоединился Олег Кузьменко. Никто из троицы свою вину не признает.

«БЕЗ ДЕНЕГ В НОВЫЙ ГОД»

В самом «Метрострое» к такому повороту, похоже, готовы не были. Несмотря на это, в пресс-службе заверили, что работа не останавливается и все обязательства компания выполняет.

- Реализация госконтрактов проходит в рабочем порядке. Обязательства, имеющиеся у компании перед городом, будут выполняться, - уточнили к компании. - В частности, в рамках гарантийных обязательств устранены протечки, возникшие накануне на станции метро «Дунайская».

Тем временем рабочие «Метростроя» переживают за свое будущее. Несмотря на многочисленные обещания, долги перед ними еще не погашены. Некоторые жалуются, что не получали деньги с сентября.

- Вот и решили проблемы с выплатой зарплаты, - разводят руками сотрудники. – Без денег в Новый год совсем жутко.

Кроме того, в день обысков в сети появилось распоряжение, подписанное Александровым незадолго до задержания. В бумаге он просил подрядчиков предоставить графики производства работ до конца декабря 2019 года с учетом материалов, которые имеются на стройплощадках. Еще один пункт – предоставить предложения по сокращению численности персонала в части незадействованных в полной мере сотрудников.

Распоряжение, подписанное Александровым. Фото: соцсети.Фото: Олег ЗОЛОТО

В это время в Смольном уточнили, работы по объектам ведутся. Расторжение контрактов с «Метростроем» не рассматривается.

- Ситуация, которая происходит внутри компании – находится в зоне ответственности самой компании. У Комитета нет законных оснований вмешиваться во внутрихозяйственную деятельность ОАО «Метрострой», - сообщили «Комсомольской правде» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Также в ведомстве отметили, что они в ускоренном режиме ведут приемку и оплату выполненных подрядчиком работ для того, чтобы выровнять сложившуюся ситуацию с выплатой заработной платы.