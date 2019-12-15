«Бэтмен» 1934-го года: Как создавался фильм «Чапаев»

85 лет назад на экраны кинотеатров вышел «Чапаев» - легендарный фильм Георгия и Сергея Васильевых. Картина «взорвала» прокат: всего за несколько лет ее посмотрели в общей сложности больше 3 000 000 миллионов человек. Прокат шел в в США, Италии, Германии, Дании и других странах по всему миру. Как создавался «русский народный эпик», при чем тут голливудские вестерны, что общего у комдива Василия Чапаева с Бэтменом, и почему не сложилась первая в стране героическая «франшиза», которой он должен был дать старт - читайте в нашем специальном материале.

Слава «Чапаева» разошлась далеко за пределы Советского союза. Картину братьев Васильевых показывали, например, в США, Италии, Чехословакии, Испании и странах Азии.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ВОССОЗДАНИЕ» КОМДИВА

Изначально идея снять полнометражное кино о герое Гражданской войны, начальнике 25-й дивизии Красной армии Василии Чапаеве появилась благодаря двум людям: писателю и революционеру Дмитрию Фурманову и его жене Анне. Сам Фурманов в качестве политработника служил вместе с Чапаевым в Туркестане и по возвращении с фронта написал о легендарном комдиве целый роман. А его супруга немногим позже, в 1932 году, на основе этого романа создала сценарий и сумела сделать так, чтобы им заинтересовались на самом верху – в партийном руководстве. Снимать фильм поручили режиссерам Георгию и Сергею Васильеву (к слову, братьями они, несмотря на расхожее заблуждение, не были – зато были великолепным творческим дуэтом). Те прочитали творение Фурмановой… и пришли в ужас – настолько кондово и «плакатно» сценарий был написан.

- Тем не менее идея снять картину о легендарном комдиве их очень захватила, - рассказывает историк кино Александр Поздняков. – Васильевы с головой погрузились в работу. Они встречались с теми, кто служил с Чапаевым, с ветеранами Гражданской войны – причем не только с «красными», но и с «белыми» - изучали документы в архивах.

На съемках Георгий и Сергей Васильевы использовали новаторские на тот момент методы. Динамичные кадры сражений, например, снимались при помощи вот такой специальной тележки, которую тянули по специальным деревянным рельсам.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сослуживцев комдива Васильевы искали по всему Союзу. А найдя – засыпали сотнями вопросов о том, как Чапаев выглядел, как он носил бурку, как смотрел и говорил. Один из невольных «консультантов», Иван Кутяков, после гибели Чапаева возглавивший 25-ю стрелковую дивизию, вспоминал:

«Первое время я им рассказывал с удовольствием, а потом все это надоело, и я не раз залпом отвечал, что Чапаев картавил, не выговаривал букв «л» и «ф», не пил и не курил, но был, мол, увлекающейся и вспыльчивой натурой. Меня больше всего бесило, когда Васильевы упрашивали меня точно воспроизводить ругань Чапаева, похожую на его голос и интонацию».

По словам историка кино Александра Позднякова, Чапаева в картине - молчаливый и суровый герой в черной развевающейся бурке - походит на Бэтмена.Фото: Артем КИЛЬКИН

«СУПЕРГЕРОЙ» В БУРКЕ

- Васильевы с самого начала решили не делать «житие» народного героя, - отмечает Поздняков. – Им хотелось снять фильм, напоминающий по духу «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. А сам Чапаев в нем должен был стать этаким рыцарем без страха и упрека, почти что мифологической фигурой. Если сравнивать с современными персонажами, то я бы сказал, что он походит на Бэтмена – молчаливый герой в черной развевающейся бурке. Папаха, бурка, шашка и «конь-огонь», который несет его на землей, раздираемой распрями Гражданской войны.

Фурманов описывал комдива как человека среднего роста, сухощавого и не очень сильного. В фильме же Чапай предстает настоящим великаном, могучим и грозным.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Чапаева» снимали в том числе с оглядкой на Голливуд. Там как раз шел золотой век вестернов, из которых Васильевы, по долгу «службы» имевшие доступ к картинам, для простого зрителя закрытым, очень многое почерпнули.

«Чапаева» снимали во многом с оглядкой на голливудские вестерны. В первую очередь это касается батальных сцен.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Причем это касается не только батальных сцен и сцен с лошадьми – тоже, кстати, для того времени новаторски снятых и смонтированных, - отмечает наш собеседник. – Взять хотя бы классический для вестернов конфликт: суровый умудренный опытом шериф противостоит свободному, импульсивному ковбою. Есть это и в Чапаеве: «шериф» – это комиссар Фурманов, который приезжает служить в 25-ю дивизию политруком, «ковбой» - собственно, сам комдив – простой, несгибаемый, готовый отдать жизнь за свое дело. Этакий «красный Зорро».

Одной из самых сильных сцен картины стала «психическая атака» белых офицеров (в фильме их называют капелевцами, хотя на самом деле художники по костюмам создали скорее собирательный образ «сил зла») - когда они в парадных мундирах, под бой барабанов, печатая шаг, наступают на главных героев.

Анки-пулеметчицы - героини, сыгранной очаровательной Варвары Мясниковой - изначально ни в книги, ни в сценарии не было. По одной из версий, ее включили в повествование по требованию лично Сталина.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Любопытно, что впервые в Гражданской войне такая атака была применена в 1918-м году, когда случилось так называемое Ижевско-Воткинское восстание, - отмечает Поздняков. – Рабочие военных заводов под колокольный звон и звуки духового оркестра пошли «в последний бой» на большевиков. Восстание закончилось неудачей – Ижевск и Воткинск были взяты, а мятежники расстреляны.

НЕУДАВШАЯСЯ «ФРАНШИЗА»

Руководство страны всерьез взялось за раскрутку «Чапаева». Достаточно сказать, что специально под этот фильм в разных союзных республиках создавались, как сказали бы сейчас, «фокус-группы» из представителей коренных народов. Их мнение после просмотра фиксировалось, оценивалось, и при необходимости в картину вносились изменения.

А вот Петька - отважный ординарец Чапая - появлялся еще в книге Фурманова, но только в эпизодической роли. Для фильма она была существенно расширена.Фото: Артем КИЛЬКИН

После невероятного успеха «Чапаева» в СССР задумались о создании собственной, как бы это назвали сейчас, франшизы. В частности, по словам нашего собеседника, лично Сталин хотел, чтобы у каждой из Советских республик был фильм о своем национальном герое. У украинцев – о герое Гражданской войны Николае Щорсе, у башкир – о сподвижнике Емельяна Пугачева бунтаре и поэте Салавате Юлаеве и так далее. Все картины должны были быть полнометражными, высокобюджетными, профессиональными – словом, сделанными по образу и подобию легендарного творения Васильевых. Звучит знакомо, не правда ли? Да, так и есть: самая близкая аналогия, которая здесь напрашивается – раскрученная до невероятных высот киновселенная Marvel. Вот только в 1934-м, когда вышел «Чапаев», до основания в США компании Marvel оставалось еще добрых пять лет.

На «Чапаева» советские люди ходили целыми делегациями. Он даже породил несколько легенд - так, например, мальчишки упорно искали кинотеатры, где показывали мифическую альтернативную версию, в которой комдив не погибает в конце.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но, увы, не срослось. «Первой ласточкой» зарождающейся «киновселенной» стал фильм «Щорс», вышедший на экраны как раз в 1939-м. Картина получила одобрение критиков и зрителей, но культовой так и не стала – и первоначальную задумку отложили в долгий ящик.

КСТАТИ

Для съемок было подготовлено несколько сотен костюмов. Что-то пошили на студии, что-то взяли из старых «запасов» - благо, Гражданская закончилась не так давно. В музее «Ленфильма» до сих пор хранятся два уникальны экспоната – бурки, которые в кадре носил Борис Бабочкин, исполнявший роль Чапая. Правда, увидеть пока можно только одну – вторая за минувшие годы оказалась сильно побита молью и теперь находится на реставрации.

В музее студии «Ленфильм» до сих пор хранятся костюмы со съемок картины. Справа - оригинальная черная бурка, в которой ходил исполнитель главной роли Борис Бабочкин. Есть еще одна, но она сейчас находится на реставрации.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Забавный казус вышел с оружием, которое использовалось в фильме. Специально для Анки, героини актрисы Варвары Мясниковой, реквизиторы достали настоящий «фронтовой» пулемет Максима. Перед съемками его «обезопасили» - приварили к стволу стальную втулку, чтобы исключить возможность стрельбы боевыми патронами. По какому-то недосмотру эта втулка попала не только в кадр, но и на афиши. Так с тех пор и рисуют на афишах и плакатах – Чапай стоит, простирая руку вперед, а рядом с ним Петька «палит» из не стреляющего пулемета.

Ствол пулемета оканчивается небольшой стальной втулкой, приваренной для того, чтобы исключить возможность стрельбы боевыми патронами. Да-да - Петька на афише палит из не стреляющего Максима.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

Немногие знают, что изначально «Чапаев» существовал в двух версиях. Помимо всем хорошо известной озвученной была и немая – ее создавали специально для кинотеатров, в которых не было возможности воспроизводить на экране звук. В архивах «Ленфильма» до сих пор хранятся сохранившиеся от обеих версий монтажные листы.