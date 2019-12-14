«Сделать ангелом»: Полицейский спас маленького ребенка от безумной петербурженки, собиравшейся выкинуть малышку в окно

Участковый в Петербурге предотвратил возможную трагедию, которая могла приключиться с маленьким ребенком. В семь часов утра в субботу, 14 декабря, в полицию позвонили жители дома 41 по Караваевской улице, которые рассказали, что их соседка выкидывает вещи с пятого этажа: одежду, книги, посуду, салфетки. При этом на руках женщина держала маленькую девочку. Люди боялись за жизнь ребенка, так как петербурженка выглядела совершенно обезумевшей. На место незамедлительно прибыли экстренные службы.

- Участковый подбежал под окна квартиры, откуда летели вещи, чтобы попробовать поймать ребенка или смягчить удар, в случае падения малышки, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В это время сотрудники МЧС растягивали под окнами батут. Полицейский пытался поговорить с безумной женщиной, но та все твердил, что собирается выбросить девочку из окна, чтобы «сделать ее ангелом». Медлить было нельзя.

Убедившись, что страховочное оборудование установлено, 28-летний участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Наиль Исламов совместно с сотрудниками МЧС проник в квартиру. Правоохранитель забрал маленькую двухлетнюю девочку из рук женщины. Оказалось, что помимо нее в квартире находился 12-летний сын петербурженки.

В итоге, всех удалось спасти. Детей забрали в больницу. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. А женщину передали в руки медиков, которым предстоит разобраться с ее психологическим состоянием.