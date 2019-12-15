2019-12-15T13:00:06+03:00
Спорт

Россия - Финляндия 15 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала по хоккею

Хоккей, матч Россия — Финляндия 15 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 декабря. Составы команд
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Россия - Финляндия 15 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала по хоккеюРоссия - Финляндия 15 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала по хоккеюФото: Олег ЗОЛОТО
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Добрый день, дорогие друзья! Петербург в ближайшую неделю станет центром хоккейного мира. Два матча «Русской Классики» на «открытом воздухе», на «Газпром Арене» вызывает интерес по обе стороны Атлантики.

В первом, который состоится в воскресенье, будет решаться судьба Кубка Первого канала. По иронии судьбы, на пути к победе в российском этапе Евротура, перед «Красной Машиной» «линией Маннергейма» вновь станут хоккеисты Финляндии.

Команда бывшего главного тренера СКА Юкки Ялонена отлично начала турнир, одержав две победы подряд – над чехами и финнами. Россияне забуксовали на старте, неожиданно проиграв шведам. Но запоминается всегда последнее. Победив соседей, российская сборная может поставить красивую точку перед домашней публикой.

А, можно не сомневаться, что трибуны футбольного стадиона, где хозяйничает «Зенит», будут заполнены до отказа. И, значит, команда Алексея Кудашова сделает все, чтобы выложиться перед родными болельщиками на двести процентов.

Прогноз на матч Россия – Финляндия 15 декабря 2019

У сборной России более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча Россия – Финляндия 15 декабря 2019

Матч Россия – Финляндия 15 декабря 16:00 по московскому времени

Где смотреть матч Россия – Финляндия 15 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Россия – Финляндия можно посмотреть 15 декабря и начнется в 15:55 по московскому времени на канале «Первый канал»

Трансляция матча Россия – Финляндия 15 декабря 2019

Трансляция матча Россия – Финляндия 15 декабря 2019 года состоится на канале «Первый канал» в 15:55 по московскому времени.

Россия - Финляндия 15 декабря 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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