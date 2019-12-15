Правительство Ленинградской области согласилось отменить 11 смежных с Петербургом маршрутов

Транспортная реформа Петербурга не за горами, но вопросы по ней все еще остаются. Один из самых актуальных касается отношений с ближайшими соседями. Напомним, с середины июля 2020 года Смольный задумал полностью избавить город от коммерческих автобусов. Под оптимизацию или, проще говоря, сокращение сети попадает почти половина действующих маршрутов. В том числе и те, что связывают Петербург с 47 регионом.

Под угрозой ликвидации оказались 34 «коммерческих» направления, по которым ежедневно ездят тысячи человек. В середине октября Смольный рассказал коллегам о своих наполеоновских планах. Тогда начальник управления по транспорту Ленинградской области Павел Постовалов заявил, что таким образом чиновники могут сломать сформированную десятилетиями единую систему транспортного обслуживания жителей.

- Мы убеждены, что цель «автобусной» реформы должна состоять в улучшении качества транспортного обслуживания людей, а не в создании дополнительных препятствий по пути от дома до работы, - отметил Павел Постовалов.

Спустя два месяца диалог продолжился. Правительство Ленобласти рассмотрело предложение и согласилось пожертвовать 11 маршрутами. Проанализировав схему, они пришли к выводу, что их компенсируют восемь обновленных, которые запустит Смольный.

- Мы понимаем, что открытие восьми новых маршрутов, компенсирует закрытие одиннадцати старых, поэтому дали свое согласие, - рассказали областные транспортники. - Что касается остальных 15, то здесь наша принципиальная позиция - сохранить автобусы. Мы верим, что городские коллеги нас услышат, ведь область и город развиваются в рамках единой агломерации. А это значит - минимум препон для мобильности людей и привычный транспорт.

При этом они подчеркивают, что между Петербургом и Ленобластью действует соглашение о межрегиональных маршрутах. Поэтому ни область, ни город не могут в одностороннем порядке менять смежную маршрутную сеть. Один из вариантов, который предлагают соседи – стать заказчиком ряда отменяемых автобусов при условии, что конечной остановкой для них останутся станции метро, а не железнодорожные станции или остановки трамвая «Чижик». Однако в Смольном такому варианту противятся.

КОНКРЕТНО

Маршруты, которые Ленобласть согласилась отменить:

К-56, К-99, К-245, К-254, К-261, К-269, К-339, К-402, К-403, К-445В, К-515.

Маршруты, которые Ленобласть хочет отстоять:

К-81, К-83, К-153, К-176, К-201, К-305, К-366, К-436, К-449, К-468, К-469, К-476, К-485, К-521 и К-530.