Без барьеров и преград: Как меняются новостройки Петербурга

Домой без препятствий

Когда заходит речь о безбарьерной среде, первое, о чем многие думают: это не про нас, а про инвалидов. Но вспомните, сколько раз вы сами сталкивались с препятствиями на пути к дому? Например, когда заходили в подъезд с коляской или тяжелыми сумками, а потом поднимались еще на несколько ступенек до лифта. Или не могли разъехаться на тротуаре с другими прохожими.

- Многоквартирный дом объединяет разные категории жителей: совсем юных и пожилых, людей с ограниченными физическими возможностями, молодых мам с колясками, велосипедистов. Для каждого из них дорога из дома и домой не должна напоминать полосу препятствий, - считает главный архитектор ГК «КВС» Надежда Виролайнен. - Необходимо предоставить им возможность самостоятельно наравне со всеми пользоваться возможностями своего дома, без помощи других людей. Жизнь в доме - будь то квартира, места общего пользования, двор - должна быть прежде всего комфортной и безопасной.

Так что безбарьерная среда нужна не только инвалидам, но и каждому из нас. Ведь в разные периоды жизни наши возможности тоже могут быть ограниченны. К примеру, из-за болезни или травмы.

- Также безбарьерный путь домой пригодится, например, при переезде или возвращении из отпуска с тяжелыми чемоданами. Создание комфортной среды с минимальными перепадами высоты, пандусами с умеренным уклоном, широкими проемами и лестничными маршами является одним из требований времени для современных жилых комплексов, - говорит руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов.

Удобное пространство

Сегодня доступная среда - это не только пандусы и съезды, как многие привыкли думать. Современные жилые комплексы должны отвечать потребностям всех людей, которые в них проживают.

- Безбарьерная среда предполагает прежде всего входные группы на уровне земли, а там, где это по каким-либо причинам невозможно, - установку пандусов. Также в это понятие входят удобные съезды, широкие тротуары, на которых две детские коляски смогут легко разъехаться, большие дверные проемы. Важна также возможность изменить планировку квартиры в соответствии с потребностями жителей, передвигающихся в инвалидных колясках, - добавляет директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

- В нашей компании была практика, когда специально под потребности дольщика, который передвигается в инвалидном кресле, мы изменили параметры квартиры в ЖК «Новое Сертолово», расширили проемы, адаптировали планировку под запрос будущего жителя, - рассказывает Надежда Виролайнен.

При этом доступность пространства не должна ограничиваться отдельными зданиями.

- Во дворах, на игровых и детских площадках может быть установлено оборудование, которым с комфортом могут пользоваться дети с ограниченными возможностями, - говорит Дмитрий Ефремов. - Например, низкие турники и качели, на которых можно качаться лежа. В приподнятых над землей песочницах удобно играть, сидя в кресле. В частности, такое оборудование локально используется в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово». Таким образом создается единое пространство, в котором комфортно играют и общаются все дети.

Жизнь с комфортом

Безбарьерная среда сегодня заявлена во многих проектах, но гораздо важнее то, насколько она будет продуманна.

- В наших проектах мы реализуем концепцию минимума ступенек. В идеале житель дома должен иметь возможность добраться с улицы до своей квартиры, не преодолевая ступенек, при помощи пологих въездов, пандусов, лифта. Важно и то, что мы делаем в наших домах лифты, спускающиеся в подземный паркинг, даже в проектах комфорт-класса: «Доме на набережной», Ultra City и других. В масс-маркете такая опция встречается далеко не везде, - говорит руководитель отдела развития продуктов и разработки концепций Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Тамара Попова. - Еще один пункт для нас - зоны для колясок в холле на первом этаже. Это возможность оставить детскую коляску внизу, не поднимая ее в квартиру.

Зачастую застройщики при проектировании дома встают на место жильца, чтобы понять, как сделать пространство максимально удобным.

- Мы стараемся понять, как людям будет комфортнее пройти к своей квартире или остановке общественного транспорта, какой путь придется пройти до магазина или поликлиники, - рассказывает Надежда Виролайнен. - К примеру, если речь идет о маме с коляской, то для нее идеальным решением в доме станет колясочная на первом этаже, которая будет расположена максимально близко от входа в парадную. Чтобы дом был одинаково комфортным для всех жителей, входы в парадные и проходы к лифту находятся на уровне земли либо предусматриваются специальные подъемники. Тамбуры, коридоры и двери проектируются просторными и широкими.

От кого зависит доступность

В нашей стране создание безбарьерной среды прописано в действующих сводах правил и СНИП. Например, в санитарных правилах «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» указаны минимальные габариты коридоров и дверных проемов, ширина лестничных маршей. Описаны условия, при которых необходимы пандусы или подъемники, прописаны различные параметры лифтов, пандусов, поручней и многое другое - вплоть до высоты выключателей и формы дверных ручек.

- Из недавних нововведений - необходимость предусматривать на этажах специальные зоны безопасности для маломобильных групп населения, чтобы во время пожара люди с ограниченными возможностями передвижения могли находиться там до прибытия спасателей, - добавляет Тамара Попова. - Кстати, при приемке дома госкомиссия в обязательном порядке тестирует основные маршруты, особенно пути эвакуации. И к этой проверке привлекают инвалидов-колясочников.

И все-таки то, насколько удобным будет пространство на территории жилого комплекса, во многом зависит от сознательности и социальной ответственности застройщика.

- Увы, далеко не все строящиеся дома Петербурга проектируются с учетом потребностей жителей с инвалидностью. Пандусы и специальные пешеходные переходы, приспособленные для слабовидящих, встречаются в единичных проектах, - считает Ян Фельдман. - В финском городке «Юттери», который наша компания возводит в Колпинском районе Петербурга, все обозначения в лифтах и входных группах продублированы шрифтом Брайля. Как правило, во всех парадных пороги находятся на нулевом уровне или оборудованы пандусами. В корпусе, где одна из входных групп немного приподнята, рядом мы установили специальный подъемник для инвалидной коляски.

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