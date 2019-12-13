С 20 декабря в Петербурге откроются 70 елочных базаров

Елка - непременный атрибут Нового года. Без этого пахучего и колючего деревца праздник будет совсем не тот. Некоторые петербуржцы предпочитают искусственную красавицу, а другие хотят только живу. Именно для них в городе откроются 70 елочных базаров. Они начнут работать 20 декабря и закроются лишь 31-го, за несколько часов до боя курантов.

Вот полный список адресов официальных точек по районам Северной столицы:

Адмиралтейский район

- Старо-Петергофский проспект, участок 20, (северо-западнее дома 50, литера А)

- набережная канала Грибоедова, участок 7, (на пересечении с Садовой улицей)

- Старо-Петергофский проспект, участок 19, (северо-западнее дома 50, литера А)

- площадь Тургенева, участок 7, (западнее дома 91, литера А по Садовой улице)

Василеостровский район

- Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)

- улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)

- улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

- улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее дома 46, корпус 1, литера В)

- Новосмоленская наб., уч. 33 (южнее д. 1, лит. А)

Выборгский район

- проспект Луначарского, участок 83, (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)

- улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения

- улица Сикейроса, участок 17, (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)

Калининский район

- проспект Науки, уч. 4, (юго-западнее д. 18, лит. А по пр. Науки)

- проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А

- улица Демьяна Бедного, (западнее д.84,корп. 1, лит.А по пр. Луначарского)

- проспект Металлистов, северо-восточнее пересечения с ул. Замшина

- улица Карпинского, у д. 38, корп. 1

- улица Ольги Форш, (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)

- Кондратьевский проспект, угол с ул. Бестужевской

- улица Вавиловых, уч. 12 (западнее д. 13, корп. 1, лит. А по ул. Вавиловых)

Колпинский район

-г. Колпино, бульв. Трудящихся, у д. 35

-п. Понтонный, ул. Судостроителей, уч. 1 (у д. 35, по Южной ул.)

-п. Понтонный, Заводская ул., напротив д. 18, лит. А (у ж-д. платформы)

Красногвардейский район

- Индустриальный проспект, уч. 111 (юго-западнее д. 27, лит. А по Индустриальному пр.)

- Пискаревский проспект, д. 39, лит. А (Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 69, (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)

- Пискаревский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискаревскому пр.)

- улица Коммуны, уч. 89 (южнее д. 59, лит. А по ул. Коммуны)

- Индустриальный проспект, уч. 112 (западнее д. 7, лит. А по Индустриальному пр.)

- проспект Энергетиков, уч. 1, (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А по проспекту Энергетиков)

- проспект Металлистов, участок 1, (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов)

- улица Стахановцев, участок 1, (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев)

- проспект Наставников, д. 21, лит. А (Санкт-Петербург, проспект Наставников, участок 64, (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников))

- проспект Косыгина, уч. 87 (северо-западнее д. 17, корп. 1, лит. А по пр. Косыгина)

- проспект Энергетиков, участок 1, (восточнее дома 26, литера А по проспекту Энергетиков)

- проспект Металлистов, участок 1, (восточнее дома 17, литера А по шоссе Революции)

- Среднеохтинский проспект, д. 1, корп. 1, лит. А

- проспект Ударников, участок 1, (северо-восточнее дома 30/23, литера А по Индустриальному проспекту)

- проспект Энтузиастов, уч. 1, (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)

Красносельский район

- проспект Ветеранов, уч. 38 (у д. 140)

- пр. Ветеранов, участок 38, (торговое место у дома 140)

- улица Маршала Захарова, уч. 179, (дом 21)

- улица Тамбасова, уч. 14 (у д. 4)

-улица Адмирала Трибуца, уч. 15, (северо-восточнее ул. Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова)

- проспект Маршала Жукова, уч. 22 (напротив д. 35)

- ул. Маршала Захарова, уч. 35 (у д. 31)

Кронштадтский район

- город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, (юго-западнее дома 12, литера А)

Московский район

- Краснопутиловская улица, д. 121

- Новоизмайловский проспект, уч. 147 (у д. 1 по Новоизмайловскому пр.)

- Варшавская улица, уч. 180 (у д. 19/2, лит. А)

- улица Фрунзе, уч. 163 (у д. 16, лит. А)

- Варшавская улица, участок 176, (у дома 94, литера А)

- улица Ленсовета, участок 174, (у дома 56, литера А)

- улица Орджоникидзе, участок 148, (у дома 15, литера А)

- Варшавская улица, участок 181,(у дома 29, корп.1, литера А)

- Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)

- проспект Космонавтов, участок 168, (напротив дома 9, корпус 1, литера А по Звездной улице)

- Алтайская улица, участок 114, (у дома 18/19, литера А)

- Бассейная улица, участок 182, (у дома 65 по Бассейной улице)

- улица Ленсовета, участок 175, (напротив дома 9/24, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 119, (северо-восточнее дома 96, литера А)

- Пулковское шоссе, участок 130, (у дома 13, корпус 1)

- Пулковское шоссе, участок 129, (у дома 3, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 133, (южнее дома 66, корпус 2, литера)

- Пулковская улица, участок 124 (северо-западнее дома 2, корпус 1, литера А)

- проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)

Невский район

- ул. Седова, уч. 17 (восточнее д. 99, корп. 1, лит. А)

Петроградский район

- угол Большой Пушкарской ул. и Пионерской ул., д. 2

Приморский район

- проспект Королева, уч. 28, (севернее дома 46, корпус 2, литера А)

- улица Щербакова, уч. 5, (западнее дома 11. литера А

- Карельский переулок, уч. 1, (северо-восточнее пересечения с Сестрорецкой улицей)

- Туристская ул., уч. 62 (юго-западнее пересечения со Школьной ул.)

Пушкинский район

- Автовская ул., уч. 129 (у д. 3)