2019-12-13T12:41:26+03:00
Спорт

Россия – Финляндия 15 декабря 2019: Прогноз на матч Кубка Первого канала по хоккею

Прогноз на матч Кубка Первого канала по хоккею Россия – Финляндия. Команды сыграют в воскресенье, 15 декабря в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене. Начало – в 16.00
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Прогноз на матч Кубка Первого канала по хоккею Россия – Финляндия.Прогноз на матч Кубка Первого канала по хоккею Россия – Финляндия.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прогноз на матч чемпионата Кубка Первого канала РоссияФинляндия 15 декабря 2019 – 4:1 (победа сборной России).

Второй год подряд в Санкт-Петербурге проводится «Русская Классика» – матчи на футбольном стадионе «Газпром Арена» среди хоккейных команд. Как и прошлой зимой, первым покажут свое мастерство национальные сборные. В воскресенье на Крестовском острове заключительную встречу Кубка Первого канала проведут Россия и Финляндия.

Декабрьский этап Евротура – традиционный для нашей страны турнир, который привлекает огромное внимание болельщиков. Другой задачи, кроме первого места, на нем не стоит.

И, естественно, чтобы не ударить в грязь лицом дома, тренеры всегда стараются собрать на состязание четырех лучших европейских сборных все лучшее, что есть под рукой. То есть, всех сильнейших хоккеистов, которые на данный момент не выступают в НХЛ.

Алексей Кудашов, который совмещает работу в национальной сборной и СКА, тоже не стал идти на эксперименты – для этого есть другие этапы Евротура. Основу своей команды он собрал из лидеров КХЛ – двух армейских ко2манд из Петербурга и Москвы. По 7 игроков из «армий обеих столиц. Включая Капризова, Григоренко, Сорокина, Барабанова, Нестерова, Кетова, Ткачева… Плюс, лучшие хоккеисты других клубов: Войнов из «Авангарда», Шипачев из московского «Динамо», еще один Ткачев – из «Ак Барса». Словом все сливки, нашего хоккея, за исключением травмированных. Девять игроков из этой сборной два года назад стали олимпийскими чемпионами…

Финны на уровне наших хоккеистов смотрятся средненько. Исполнителей с мировым именем у них нет, большинство из вызванных выступают на родине, даже свой многочисленный десант в КХЛ, на этот раз, было принято не использовать.

Уважение может вызывать только Ессе Пульюярви, который на драфте НХЛ – 2016 был выбран под общим 4-м номером, и, несмотря на юный возраст (21 год), три сезона провел в «Эдмонтоне».

Впрочем, главная звезда Суоми – их главный тренер. Юкка Ялонен, возглавлявший когда-то СКА, умеет превращать неизвестных игроков в героев. Именно так и произошло в мае этого года, когда финны без звезд, сумели выиграть чемпионат мира. В полуфинале тогда была обыграна российская дрим-тим с Кучеровым, Малкиным и Овечкиным.

Поэтому, «Красная Машина», даже будучи заметно сильнее, в игре с соседями расслабляться не должна. Иначе, жди очередной «подлянки». На этот раз в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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