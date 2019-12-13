Цирк Дю Солей выходит на лед

На площадке перед Ледовым дворцом припаркован 21 грузовик. Нет, это не хоккейная команда СКА переезжает, это в Петербург приехал знаменитый «Цирк Дю Солей». «Комсомолка» побывала за кулисами одного из самых знаменитых мировых шоу.

Цирк меняет города каждую неделю, сегодня Северная столица, а после Казань, Уфа и Екатеринбург.Фото: Артем КИЛЬКИН

Так как все арены отличаются друг от друга, перед выступлением артисты проводят персональную репетицию, чтобы «привыкнуть» к особенностям площадки.

Все необходимое для шоу путешествует вместе с артистами.Фото: Артем КИЛЬКИН

Даже небольшой тренажерный зал собрали за кулисами, и он совсем не простаивает. В любую свободную минуту участники трупы тягают железо, чтобы держать себя в тонусе.

В каждый костюм встроена светодиодная лампочка.Фото: Артем КИЛЬКИН

В реальном времени датчики позволяют синхронизировать движение артиста с видео-проекциями, которые используются в шоу в режиме реального времени. Камеры видят свет от лампочек с костюмов, затем посылают сигнал на компьютер, где данный артист находится в эту секунду, и система понимает, в какой момент необходимо запустить нужный световой эффект. Таким образом удалось отказаться от использования осветителей, которые бы вручную управляли световыми приборами. Красивые и сложные проекции не запрограммированы, а следуют за исполнителем и следят за его действиями.

Акробатические номера проходят на очень большой высоте, что вынуждает артистов пользоваться страховкой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время выступления лед заливается эффектными и сложными видеопроекциями. Для этого используют 28 видеопроекторов.

На ледовой арене установлена декорация весом в 10 тоннФото: Артем КИЛЬКИН

В какой-то момент эта конструкция превращается в акробатический снаряд, из которого неожиданно выскакивают артисты. Причем, не только с первого яруса, но даже с крыши!

Не зря говорят, что для артиста цирк этого его дом, а труппа — семья.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы все актеры чувствовали себя комфортно, кроме реквизита и декораций у команды Цирк Дю Солей есть все, необходимое для жизни. Например, шесть стиральных машин и две сушилки.

В самой трупе работает 43 исполнителя, из них 20 фигуристов, 19 акробатов, три музыканта, которые играют вживую во время шоу, и один клоун. Таким образом цирковые дисциплины и ледовые виды спорта представлены примерно половина на половину.

Цирк очень щепетильно относится к деталям.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вместе с командой путешествуют четыре штатных костюмера, которые следят за состоянием костюмов, обуви и париками. Есть вся необходимая техника для ухода за дорогим реквизитом: швейные машинки, аппараты для чистки и нитки всех цветов радуги.

Цирк всегда ищет что-то новое и старается удивлять своих зрителей.Фото: Артем КИЛЬКИН

В компании Цирк Дю Солей, штаб-квартира которой базируется в Монреале, работает огромное количество скаутов. Они ездят по всему миру в поисках талантливых исполнителей в абсолютно различных дисциплинах и жанрах. Это могут быть спортсмены или артисты со спортивным прошлым, люди, которые занимаются экстремальным спортом, цирковые исполнители. И даже спортсмены новых стилей, о которых никто не знает.

Ледовое шоу представлено не только традиционным фигурным катанием. Там есть исполнители, которые показывают фристайл на коньках, есть и экстремалы, выполняющие трюки на предельной скорости.

Для акробатов на льду создана специальная обувь, на подошвах которой острые «кошки».Фото: Артем КИЛЬКИН

Это приспособление позволят им быстро бегать, при этом не разрушать лед.

Грим довольно сложный и неоднократно меняется по ходу выступления: несколько слоев крема, пудра.

У фигуристов тоже необычное катание, непривычные, тяжелые, костюмы, парики и также много грима.

На льду рассказывается история молодой девушки, которую никто не понимает, она пытает сбежать от людей. Оказавшись одна на замерзшем озере, она случайно проваливается под лед и оказывается в мире своего воображения. Там она встречает другого персонажа, своего альтер эго. Именно он помогает ей раскрыться, найти свой голос, стать увереннее и сильнее.