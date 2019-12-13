Ремонт в пять раз дороже нового компьютера: Как «лже-мастера» разводят петербургских пенсионеров

В Санкт-Петербурге активизировались лже-мастера, обманывающие пожилых людей. Ушлые молодчики приходят по вызову, что-то чинят, меняют, проводят диагностику - а потом выставляют владельцу устройства совершенно неадекватный счет, от уплаты которого никак не отвертеться.

ПОДПИСЬ ЕСТЬ - ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

Подобный случай произошел в конце ноября с 63-летним Леонидом Садыковым (фамилия изменена – прим.ред.). У Леонида отказал любимый моноблок. В интернете мужчина нашел частного мастера и пригласил его разобраться с проблемой.

- Приехал молодой человек, - рассказывает дочь пострадавшего Елена. – Папа в этот момент был дома один.

«Мастер» посмотрел компьютер, вместе с Садыковым съездил за новой оперативной памятью, переустановил систему, что-то еще пощелкал. В общей сложности в квартире он провел два часа. На вопросы о стоимости работы, которые пытался задавать мужчина, отмахивался и отшучивался. А под конец насчитал Леониду Леонидовичу около 35 000 рублей за все про все. Для сравнения: сам компьютер, по словам Елены, покупался пять лет назад всего за 20 000. Тем не менее мужчина за все заплатил, да еще и расписался в договоре.

Порой за свои услуги «мастеру» заламывают совершенно неадекватные цены. Известны случаи, когда ремонт компьютера обходился доверчивой бабушке или дедушке в пять раз дороже покупки нового.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Когда я пришла вечером домой, мы начали разбираться, - вспоминает Елена. – Попытались позвонить этому мастеру, но телефон оказался недоступен. Теперь не знаем, что делать. В полиции сказали, что раз на договоре стоит подпись отца, то и взять с «мастера» нечего. Хорошо хоть, компьютер снова заработал.

СУДИТЬСЯ БЕСПОЛЕЗНО?

Разумеется, этот случай не единственный – причем от раза к разу лже-мастера все больше и больше наглеют. Так, 6 декабря в Красносельском районе Санкт-Петербурга некий мужчина за «ремонт» компьютера стряс с 83-летнего дедушки 95 000 рублей. Чтобы лучше понимать масштабы произошедшего: самый дорогой компьютер соответствующей марки (не считая специализированных игровых устройств и профессиональных рабочих станций) стоит около 25 000 рублей.

На первый взгляд, дело действительно безнадежное: после каждого выполненного заказа «мастера» дают жертве договор, где указано (по традиции – мелким шрифтом), что с ценами она ознакомлена, вопросов не имеет, работой довольна. Подпись, печать – претензий быть не может.

- Не совсем так, - отмечает адвокат Андрей Тындик. – Конечно, я бы рекомендовал для начала вообще ничего не подписывать, если вы не согласны с выставленной ценой. Вежливо сообщите об этом «мастеру» и попросите его уйти. Если он будет упорствовать, хамить, угрожать – пригрозите в ответ вызвать полицию. Как показывает практика, в абсолютном большинстве таких случаях мошенник развернется и уйдет, потому что лишний раз попадать в поле зрения правоохранительных органов ему ни к чему.

Юристы настаивают: если чуете подвох - нужно немедленно обращаться в полицию. Даже если там не хотят принимать заявление.Фото: Артем КИЛЬКИН

Если все-таки беда случилась, и на договоре появилась ваша подпись, отчаиваться тоже не стоит.

- Сам факт того, что документ подписан, вовсе не означает, что все чисто, и к «мастеру не может быть претензий, - отмечает Тындик. – Смело обращайтесь в полицию и в суд. Не лишним будет также посетить пару сервисных центров и попросить у них официальный прайс или справку о стоимости тех услуг, которые были вам оказаны.

Впрочем, заключает наш собеседник, лучший способ обезопасить себя – не вестись на объявления в интернете и расклеенные по подъездам бумажки, а вызывать мастеров по чьим-то рекомендациям: например, друзей или соседей.